«Чтобы сказали все в лицо». Почему Интерфакс-Украина сначала согласился предоставить слово «хорошей русской» Овсянниковой, а затем передумал 31 мая, 22:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Марина Овсянникова, российская пропагандистка (Фото:AFP)

Бывшая сотрудница Первого канала РФ хотела рассказать в Киеве «как работает российская пропаганда», но не смогла.

Марина Овсянникова, бывшая сотрудница российского Первого канала ТВ, планировала приехать в Украину и провести 1 июня пресс-конференцию в Киеве. Информация о событии появилась 31 мая на сайте агентства Интерфакс-Украина, в помещение которого оно и должно было состояться.

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«Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда», — под таким заголовком подали будущее мероприятие прессе.



Планы росиянки провести конференцию вызвали возмущение в соцсетях. В общественном секторе и в медиа-сообществе начали появляться призывы прийти с протестом, а под новостями Интерфакса в соцсетях люди стали оставлять оскорбительные комментарии.



Наталья Лигачева, глава организации Детектор медиа, призвала полностью игнорировать событие и не поддаваться на провокацию.



«Если она [Овсянникова] была искренней, то почему не хватает такта и ума, чтобы понимать, насколько это неуместно сейчас и неприемлемо для украинских граждан и журналистов? А если исходить из того, что все изначально было задумано как спецоперация по отбеливанию хороших россиян — тогда все складывается, логично», — заявила Лигачева.



Уже через несколько часов в Интерфакс-Украине отменили мероприятие.



Кто такая Овсянникова?



Овсянникова годами распространяла ложную информацию об Украине в эфире российского государственного Первого канала. Но 14 марта во время якобы прямого эфира новостной программы Время вышла в студию с плакатом «Нет войне». Видео этой трансляции появилось на YouTube, сделав россиянку «знаменем демократии». После этого она уволилась с канала, получила штраф и выехала в Европу, где начала сотрудничать с немецким изданием Die Welt.



"Протест" Овсянниковой в эфире российского Первого канала / Фото: DR

В Германии Овсянниковой хотели вручить «Премию СМИ за свободу», но впоследствии организаторы отказались от этой идеи. В украинском центре стратегических коммуникаций и информбезопасности объясняли, что на самом деле россиянка после своего «подвига» получила признание и кредит доверия на Западе. И «использует это для продвижения на западную аудиторию нарратива о необходимости снятия с РФ санкций».



«Мы не организаторы»



НВ связался с гендиректором Интерфакс-Украина Александром Мартыненко сразу после появления информации о пресс-конференции Овсянниковой в Киеве.



Отвечая на вопрос, каким образом российская пропагандистка окажется в украинском прессцентре, он сказал: «Ну, будет и будет. Можете прийти и задать вопрос, что она здесь делает. Пусть отвечает».



Мартыненко также заявил, что не знает, кто инициатор события. В то же время гендиректор отметил, что «насколько он знает, она и позвонила [Овсянникова по поводу организации пресс-конференции в Киеве]».



Также глава агентства заявил, что не против, если на мероприятие придут люди с протестами.



Уже через час после разговора Мартыненко с НВ на сайте Интерфакс-Украина появилось сообщение об отмене пресс-конференции.



Фото: скриншот с сайта Интерфакс-Украина

Редакция вновь сконтактировала с Мартыненко, и тот объяснил новое решение тем, что событие «вызвало негативный общественный резонанс».



Также он снова отметил, что «не является организатором этой пресс-конференции».



«То, что мы согласились, чтобы они у нас арендовали зал — да, это было. Я не ожидал, что будет такой негативный резонанс. Ожидал, что будет, но считал, что если наши журналисты придут и скажут ей в лицо, что они о ней думают, будет неплохо, в том числе, для нее. Ну, насколько я понимаю, желательно ее не видеть здесь вообще. Это общая позиция всего журналистского сообщества. Мы ведь не можем ее игнорировать», — объяснил глава Интерфакс-Украина.



Отвечая на вопрос о том, почему агентство согласилось предоставить зал в аренду, Мартыненко заметил: «Я уже сказал: я считал, что было бы полезно для всех, чтобы украинские журналисты высказали в лицо все, что думают о ней и ее роли. Казалось, ничего такого. А она кстати покаялась в том, что делала. Но поскольку ни у кого нет желания ее видеть, мы и отменили».



Мартыненко объяснил, что скептически относится к тому, что появление Овсянниковой на пресс-конференции в Киеве легитимировало бы ее на украинской площадке.



«Потому что она существует, она ездит по Европе, она получает европейские премии, — я считаю, что не оправдано, кстати. Но, тем не менее, она существует, выступает на многих европейских телеканалах. И сказать, что она есть, а мы выше этого и мы на нее не обращаем внимания?» — добавил руководитель Интерфакс-Украина.



Он также считает, что у пропагандистки журналисты могли спросить, как случилось, что «10 лет она занималась пропагандой и работала, как винтик в этой машине, и тут вдруг решила с этим порвать».



«Вот можно было просто в лицо ее спросить. Верить ей или нет — это наше дело. Я в этом сомневаюсь, честно. Не знаю ее мотивации совершенно. И уделять ей много внимания, мне кажется, тоже не надо. Все-таки она не представитель какой-то прослойки общества, она такая, как есть. Если разговора не будет — ну, значит не будет. Обойдемся», — добавил Мартыненко.



Он также рассказал, что Овсянникова должна была присутствовать на пресс-конференции лично.



О том, планирует ли россиянка теперь организовать мероприятие в другом помещении, Мартыненко ничего не знает.



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