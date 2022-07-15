Глава Минсоцполитики Марина Лазебная подала в отставку

15 июля, 17:31
Марина Лазебная (Фото:Marina Lazebna/Facebook)

Марина Лазебная (Фото:Marina Lazebna/Facebook)

Министр социальной политики Марина Лазебная написала заявление об отставке.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 15 июля, сообщил в Telegram-канале, что заявление Лазебной поступило в парламент. Сама министр пока не комментировала свою отставку.

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По словам народного депутата от Голоса Ярослава Железняка, его фракция сейчас общается в «будущим министром Оксаной Жолнович». Жолнович руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

7 июля издание LB.ua со ссылкой на источники сообщило, что Верховная Рада проголосует за назначение Жолнович министром соцполитики «на одном из ближайших заседаний».

Марина Лазебная возглавила Министерство социальной политики 4 марта 2020 года, сменив на этой должности Юлию Соколовскую.

С 2000 года Лазебная работала в Министерстве экономики, в 2003-м — начала работу в секретариате Кабмина, в 2011-м — стала помощницей министра в отделе организации работы вице-премьер-министра секретариата Кабмина. Затем она возглавила Департамент труда и занятости Министерства соцполитики.

20 мая 2013 года Марина Лазебная возглавила Государственную службу занятости и занимала эту должность, пока в марте 2014 года ведомство не было ликвидировано постановлением Кабинета министров Арсения Яценюка.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Верховная Рада Минсоцполитики Кабинет министров Украины Офис президента Украины Ярослав Железняк Марина Лазебная

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