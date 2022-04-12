«Европейцы не хотят видеть Украину». Семь цитат Марин Ле Пен об Украине и Путине, показывающих, что даже Макрон лучше 12 апреля, 15:02 Цей матеріал також доступний українською Марин Ле Пен призналась, что просила деньги у Путина на предыдущую президентскую кампанию в одном из интервью (Фото:newsweek.com)

Марин Ле Пен — правая популистка, известная почитательница кровавого режима РФ, мечтающая разрушить Евросоюз снова прошла во второй тур президентских выборов во Франции. НВ собрал ее заявления об Украине.

В воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Эммануэль Макрон отпраздновал промежуточную победу, одержав 27,6% голосов.



24 апреля, во втором туре он встретится с националисткой Марин Ле Пен (23,4%), лидером ультраправой партии Национальное объединение. Эта политсила принадлежит к евроскпетикам, выступающим за упразднение Евросоюза как наднационального европейского проекта, а также критикует США за гегемонию над Европой. В 2017 году Ле Пен состязалась с Макроном во втором туре, где разгромно ему проиграла «66 на 33». В этот раз, нынешнему французскому лидеру предстоит более сложный финальный забег, ведь французы ощутили экономические трудности из-за удорожания энергоносителей и фискального давления. Ле Пен успешно указывает на слабые места экономической адженды Макрона, а тот все чаще переодевается в Зеленского и поднимает темы геополитики и войны в Европе.



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Шансы Ле Пен теперь выглядят лучше, и она, учитывая репутацию путинского режима, позволяет себе даже сдержанную критику Кремля.

24 февраля Ле Пен отреагировала на развязывание войны России против Украины. Она призвала русских прекратить «военную операцию» и написала, что такие действия «нарушают баланс мира в Европе» и «должны быть однозначно осуждены». Позднее добавила, что пересмотрела некоторые взгляды по отношению к России.

Впрочем, пока ультраправый политик известна не поддержкой Украины, а взятыми кредитами у российских банков и многолетней открытой симпатией к Кремлю. Она даже встречались с Путиным лицом к лицу в предверии прошлых выборов в 2017 году.



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НВ собрал самые яркие высказывания кандидата на пост президент Франции Марин Ле Пен об Украине и контексте московской агрессии.



1. Об вступлении Украины в ЕС: «Европейский народ не хочет Украины в Евросоюзе».



Март 2014-го. Пророссийские демонстранты захватили здание Донецкой ОГА, в юго-восточных областях прокатилась волна пророссийских бунтов. Госдума РФ разрешила Путину использовать армию за границей. Российский МИД предложил США и ЕС принять в Украине новую Конституцию с федерализацией, русским языком, нейтральным статусом и «правом Крыма определить свою судьбу».



В интервью французскому радио RFI Ле Пен поддержала федерализацию и высказала свое мнение, что украинцев в Европе не ждут.



— Они [европейские политики] заставили поверить часть Украины в то, что Украина может войти в Евросоюз, что абсолютно неверно. Нужно совершенно точно сказать: европейский народ не хочет Украины в Евросоюзе. Кстати, они также не хотят ни Албании, ни Македонии, ни Турции. Мы сейчас оказались в противостоянии Крым — русскоговорящий и даже почти российский, мы можем сказать. И одна часть Украины — русскоговорящая и вторая — украиноговорящая. И у каждого есть право либо повернуться к Западу, либо повернуться к Востоку. И, тем не менее, я не вижу другого выхода, чтобы поддержать мир и целостность Украины, кроме того, как создать своего рода федерацию, которая даст возможность каждому региону, иметь автономию.

2. О симпатии к российскому диктатору: «Испытываю определенное восхищение Владимиром Путиным»



Июнь 2014-го. В Украине Петр Порошенко избранный пятым президентом Украины в первом туре президентских выборов (54%), а донецкие и луганские сепаратисты под чудким руководством спецслужб РФ провели гротескные референдумы за «независимость». Тем временем партия Ле Пен празднует победу во Франции на выборах в Европарламент.



Политик в интервью в хард-ток интервью немецкому изданию Spiegel заявила о симпатии к Путину.



— Я испытываю определенное восхищение Владимиром Путиным, потому что он не позволяет другим странам навязывать ему решения. Я думаю, что он фокусируется в первую очередь на том, что хорошо для России и россиян. Таким образом, я так же уважаю Путина, как и г-жу Меркель.





3. О санкциях против РФ: «Всегда выступала против»



2017. Год выборов во Франции. Ле Пен одна из претендентов на выход во второй тур. В интервью она призналась, что обращалась к РФ за финансированием своих выборов по причине отказа французских банков иметь с ней деловые отношения. Тем временем в России остается один год до выборов главы государства. Оппозиционный кандидат Алексей Навальный развернул 19 штабов, в которых задействовано около 80 тыс. волонтеров. Они подвергаются репрессиям властей. Работа некоторых штабов парализуется. В итоге заявку Навального на участие в президентских выборах ЦИК не удовлетворил, поскольку оппозиционер был условно осужден по сомнительному делу о коррупции.

В 2017 году Лепен как кандидат в президенты Франции посетила Москву. Там она встретилась с Путиным и представителями Госдумы. На встрече с председателем нижней палаты она сказала, что против санкций.

— Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом.





4. Об одобрении фейкового референдума в Крыму: «Не верю в незаконную аннексию [Крыма]».



Ле Пен в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo оправдала аннексию Крыма.



— Я абсолютно не верю в незаконную аннексию: был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под сомнение этот референдум".





5. О выборах в России: «Желаю успеха Путину»



В этом же году, во время конференции в Праге Движения за Европу наций Ле Пен и другим участникам задали вопрос, поддерживают ли они Путина как кандидата на выборах. Только Лепен смело заявила о своей поддержке Путину.



— Мы, конечно, желаем успеха Владимиру Путину. Нельзя изгонять Россию из международной политики, нельзя ее изолировать, так же, как нельзя изолировать, например, Китай или Индию.





6. Об украинском суверенитете: «Украина находится в сфере влияния России».



Конец 2021-го года. У границ Украины, как на территории Беларуси, так и РФ собралось 150-тысячное российское войско. Формально для маневров и учений. Американские СМИ публикуют многочисленные сообщения со ссылкой на собеседников в раздведке и правительстве о готовящимся российскому нападении на Украину. Власть в Киеве уверяет, что это все неправда.



В декабре Ле Пен дала большое интервью польской газете Rzeczpospolita, в котором высказала пророссийский тезис о якобы продолжении российского влияния на Украину в геополитике и высказала скепсис по поводу нападения российской армии.



— Я не думаю, что Путин допустил такую ​​ошибку. Но я также считаю, что Союз сыграл в этом вопросе роль пожарного-пиромана. Вы можете говорить что угодно, но Украина находится в сфере влияния России. Попытки нарушить эту сферу влияния создают напряженность и страхи, и достигается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. И мы все должны вместе бороться против реальной угрозы, нависшей над Европой: исламизма. На вопрос, имеет ли право вступить в НАТО Ле Пен говорит, что в нынешнем состоянии НАТО не может быть допущено какое-либо новое государство.





7. О будущих отношениях России и Франции: «Может быть союзником в ряде ситуаций»



Март 2022-го. Более более 30 дней Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. Поступает информация об расправе российских солдат над местными жителями на подконтрольной российской армии территории. Авиационными и ракетными ударами уничтожены школы, детские сады, админздания, учреждения культуры и большинство жилого фонда украинских городов Мариуполя, Харькова, Чернигова и других городов.



В политическом телешоу Elysée в на телеканале France 24 в четверг, 31 марта, и Ле пен спросили может ли Путин стать снова союзником Франции, если война в Украине прекратиться.

— Да, конечно. Это зависит от ситуации. Я всегда говорила, что великая держава [Россия] может быть союзником в ряде ситуаций, а также противником или конкурентом [в других]. Россия никуда не денется. И добавила, что Путин мог бы стать союзником « против исламского фундаментализма», если бы это направление ислама стало крайне жестоким.

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