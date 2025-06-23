В Днепре суд избрал меру пресечения депутату облсовета, которую подозревают в фиктивной службе в ВСУ

В Днепре суд избрал меру пресечения депутату Днепропетровского областного совета Марианне Кизияровой, которую подозревают в фиктивном прохождении службы для получения выплат и создания положительного имиджа.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Суд отправил Кизиярову под стражу на 52 дня. Она может выйти под залог в 757 тысяч гривен.

Прокурор настаивал на содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен. В то же время защита просила для депутата ночной домашний арест или умеренный залог.

Кизиярова отказалась от комментариев. Ранее она отвергала все обвинения в своих социальных сетях.

Вместе с ней подозревают руководителя учебного центра и тогдашнего заместителя командира воинской части.

18 июня Государственное бюро расследований заявило при разоблачении схемы, по которой депутат Днепропетровского областного совета фиктивно проходила военную службу. Как установили следователи, она пыталась улучшить свой политический имидж и при этом получала незаконные выплаты из государственного бюджета.

По данным следствия, к реализации схемы депутат привлекла своего знакомого — заместителя командира одной из воинских частей. Он обратился к руководителю учебного центра с просьбой зачислить женщину в списки военнослужащих, но фактически не привлекать ее к учебному процессу.

За время фиктивной службы депутат незаконно получила более 200 тысяч гривен из государственного бюджета. Эти средства она регулярно тратила на собственные нужды, добавили в ГБР.

Ей объявлено подозрение в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в мошенничестве.