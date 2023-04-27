ВАКС освободил от ответственности народную депутатку от Слуги народа, которую НАБУ объявляло в розыск

27 апреля, 16:06
Поделиться:
Маргарита Шол (Фото:Маргарита Шол / Facebook)

Маргарита Шол (Фото:Маргарита Шол / Facebook)

Высший антикоррупционный суд в четверг, 27 апреля, освободил от уголовной ответственности народную депутатку от Слуги народа Маргариту Шол из-за окончания сроков давности. Ее обвиняли в недостоверном декларировании.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката нардепки. Решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение семи дней.

Видео дня

Уголовное производство поступило в ВАКС 17 января 2023 года, а декларация депутатки была подана 29 марта 2021 года. УП уточняет, что речь о Маргарите Шол.

«Срок давности совершения уголовного правонарушения, за которое предусмотрено менее суровое наказание, чем ограничение свободы, составляет два года», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Нардепы и их семьи с начала полномасштабной войны купили машин на 1,3 млн долларов — расследование Bihus.info

В ВАКС добавили, что депутатка несколько раз не приходила на заседания суда, ссылаясь на уважительные причины. Коллегия судей выносила постановления о денежном взыскании из-за того, что она заранее не сообщала о причинах неявки, и в одном случае Шол его оплатила.

В январе 2023 года НАБУ объявляло нардепку в розыск по делу о недостоверном декларировании. В бюро сообщали, что она не указала в декларации за 2020 год аренду квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой около 2,5 млн грн.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Декларация Уголовное дело Электронное декларирование Декларирование Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) партия Слуга народа ВАКС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X