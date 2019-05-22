Марчук пояснил, что срывает обмен пленными по принципу «всех на всех» Вчера, 21:08 1102 Цей матеріал також доступний українською Цензор. НЕТ Евгений Марчук Цензор. НЕТ

Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук назвал две причины срыва переговоров по обмену пленными с боевиками «ДНР/ЛНР», подконтрольными РФ.

Во-первых, по его словам, оккупанты отказываются вносить в список на обмен пленными по принципу «всех на всех» большую часть украинских заложников из-за того, что они, вероятно, подверглись жестким пыткам, которые подпадают под военное преступление.

Марчук пояснил, что речь идет о 80 украинцев, местонахождение которых на Донбассе известно. Однако подконтрольные России боевики отказываются вносить их в список, заявляя, что им удалось установить 27 из 107 человек, запрашиваемых украинской стороной.

«На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу», - отметил Марчук.

Во-вторых, представители «ДНР/ЛНР» каждый раз включают в свои списки на обмен осужденных за особо тяжкие преступления, не имеющих никакого отношения к войне на Донбассе.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Зеленскому поступить «по-христиански» и начать переговоры об обмене пленными по принципу «всех на всех».