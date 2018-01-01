Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Примаченко
Почему не стоит бояться искусственного интеллекта
Роман Бессмертный
Способна ли Россия на цивилизованный развод
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
Алексей Бондарев
Китайцы на Луне и самый жаркий год в истории

Марчук: Линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с Минскими договоренностями

Сегодня, 12:10
185
Цей матеріал також доступний українською

По словам Марчука, линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с тем, что подписали в Минске

Фото: Радио Свобода

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук заявил, что нынешняя фактическая линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с линией столкновения, определенной Минскими договоренностями.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Определили линию соприкосновения (в сентябре 2014 года - ред.). Стороны взяли обязательства, что эта линия остается константой, что ни одна из сторон не будет наступать. На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватывают Дебальцево, захватывают 1648 квадратных километров", - отметил Марчук.

По его словам, это лишь один из примеров нарушения или невыполнения Россией и подконтрольными ей группировками боевиков Минских соглашений.

По его мнению, Украине следует активнее озвучивать такие примеры перед международными партнерами.

"У Украины есть достаточный информационный ресурс по Минскому процессу, чтобы активно использовать его, доводить эту информацию хотя бы в той части, являются влиятельными фигурами на Западе, чтобы было понимание, что происходит", - добавил Марчук.

Марчук стал представителем Украины в ТКГ в Минске в ноябре этого года. Он сменил на этом посту бывшего президента Украины Леонида Кучму.

Теги:   Линия разделения Евгений Марчук Минские соглашения Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

8 декабря, 12:07

article_img
Как чиновник времен Януковича Злочевский добился закрытия уголовных дел и превратился в топ-олигарха - расследование НВ

Последние новости

События

Сегодня, 13:22

Погода в Украине на ближайшие дни: страну накроют снегопады и метели
Научпоп

Сегодня, 13:03

Революция в космосе. Все, что нужно знать о первом корабле с ионным двигателем, который отправился к Меркурию
Гаджеты

Сегодня, 13:00

Флагманский телевизор Sony AF9: звук прямо из экрана

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
5117
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
2164
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
1533
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
11405
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5306
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
5117
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28986
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25110
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20614