Марчук: Линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с Минскими договоренностями Сегодня, 12:10 185 Цей матеріал також доступний українською По словам Марчука, линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с тем, что подписали в Минске Фото: Радио Свобода

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук заявил, что нынешняя фактическая линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с линией столкновения, определенной Минскими договоренностями.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Определили линию соприкосновения (в сентябре 2014 года - ред.). Стороны взяли обязательства, что эта линия остается константой, что ни одна из сторон не будет наступать. На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватывают Дебальцево, захватывают 1648 квадратных километров", - отметил Марчук.

По его словам, это лишь один из примеров нарушения или невыполнения Россией и подконтрольными ей группировками боевиков Минских соглашений.

По его мнению, Украине следует активнее озвучивать такие примеры перед международными партнерами.

"У Украины есть достаточный информационный ресурс по Минскому процессу, чтобы активно использовать его, доводить эту информацию хотя бы в той части, являются влиятельными фигурами на Западе, чтобы было понимание, что происходит", - добавил Марчук.

Марчук стал представителем Украины в ТКГ в Минске в ноябре этого года. Он сменил на этом посту бывшего президента Украины Леонида Кучму.