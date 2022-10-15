Министр финансов Украины впервые за 30 лет избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ

15 октября, 04:04
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Сергей Марченко (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Сергей Марченко (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Министра финансов Украины Сергея Марченко избрали председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.

Решение приняли единогласно все управляющие страны МВФ и Всемирного банка. Марченко также будет председателем на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в следующем году.

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«Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ. За это долгое время мы создали надежные и прозрачные партнерские отношения. И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это большая честь представлять Украину на международной финансовой арене», — заявив Марченко.

Он отметил, что новый статус позволит усилить сотрудничество с международными финансовыми партнерами.

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/pfbid02qEtGvHN6mNqwcDYMARBy3mUSkLv94e1sreHDnoCdVWefLvMfD1PK2aU4JtEbk2tjl&show_text=true&width=500
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Всемирный банк МВФ Сергей Марченко

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