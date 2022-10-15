Министр финансов Украины впервые за 30 лет избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ 15 октября, 04:04 Сергей Марченко (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Министра финансов Украины Сергея Марченко избрали председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.

Решение приняли единогласно все управляющие страны МВФ и Всемирного банка. Марченко также будет председателем на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в следующем году.

Видео дня

«Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ. За это долгое время мы создали надежные и прозрачные партнерские отношения. И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это большая честь представлять Украину на международной финансовой арене», — заявив Марченко.

Он отметил, что новый статус позволит усилить сотрудничество с международными финансовыми партнерами.