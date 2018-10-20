Мангул: В реестре НАПК есть 74 "декларации Порошенко"

Председатель НАПК Александр Мангул заявил, что в реестре агентства есть 74 декларации "президента Украины".

Об этом глава ведомства рассказал в эфире Радио НВ.

Однако, Мангул подчеркнул, что подал их не сам глава государства, а люди, которые имеют электронно-цифровую подпись и отметили должность "президент Украины".

"У нас сегодня в реестре, если не ошибаюсь, 74 декларации президента Украины. Понятно, что их подал не президент Украины, а другие люди, которые имеют электронно-цифровую подпись и отметили должность "президент Украины", - сказал глава ведомства.

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