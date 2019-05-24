Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе и готов повторить в США или ЕС Вчера, 18:53 180 Цей матеріал також доступний українською Constantine Globa / facebook Владислав Мангер Constantine Globa / facebook

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер по собственной инициативе прошел проверку на полиграфе по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

«Итак, Владислав Мангер прошел полиграф… Результаты показали то, что мы давно знали — Мангер не виновен, [офицер СБУ Даниил] Доценко действительно организовал преступные группировки в Херсонской области. Еще оказалось, что Мангер не знаком с [подозреваемым в убийстве Сергеем] Торбиным», — сказал он.

По словам адвоката, следователи неоднократно срывали проведение проверки Мангера на полиграфе, поэтому он прошел полиграф у сертифицированного специалиста самостоятельно после получения списка вопросов, которые следствие хотело задать Мангеру.

Ильченко добавил, что Мангер готов пройти повторный полиграф в любой стране ЕС либо в США.

«Как только Мангеру будет возвращен заграничный паспорт, мы готовы пройти полиграф в той стране, на которую укажет отец Катерины Гандзюк — среди стран ЕС или США. Пусть называет, поедем и сдадим. Пусть, наконец, уймутся эти „псевдоактивисты“ и прекратят мешать следствию искать настоящего виновника», — написал он в Facebook.

В свою очередь Владислав Мангер обнародовал результаты тестов на полиграфе.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это «политическим заказом» и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

Позже ему сменили подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела и скончалась в больнице 4 ноября.