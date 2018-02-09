Манафорт помогал Януковичу в преследовании Тимошенко - расследование

Американский политтехнолог и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт давал указания о преследовании оппозиционного лидера Юлии Тимошенко, сообщил Громадському автор расследования о Манафорте Фрэнк Фоер.

По его словам, Манафорт помогал редактировать пресс-релизы и документы Министерства юстиции Украины, которые касались дела Тимошенко. Экс-советник Януковича пытался создать "лучшую визуальную картинку" об обоснованности ареста и заключения лидера Батькивщины.

"Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера", - заявил Фоер.

Напомним, что ранее Фрэнк Фоер в своем расследовании о Поле Манафорте для The Atlantic сообщил, что американец был глубоко вовлечен в управление Украиной. В частности, у него были свои люди в каждом украинском министерстве.

По его данным, Манафорт получал от Януковича огромные суммы - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

Пол Манафорт работал с Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов заняла первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.