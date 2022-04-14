«Познакомиться не успел». Командир Грузинского легиона рассказывает об участии в боях за Киев и удачно шутит про кадыровцев 14 апреля, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Боевой командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили за восемь лет в Украине участвовал в большинстве крупных битв на Донбассе, а с началом открытого российского вторжения помогал украинцам отбивать аэропорт в Гостомеле (Фото:DR)

Мамука Мамулашвили, боевой командир воюющего за Украину Грузинского национального легиона, проводит параллели между зверствами россиян в Грузии и Украине, прогнозирует скорый крах пророссийского правительства своей страны и вспоминает первую встречу с украинскими добровольцами в Абхазии в 1990-х.

Последние восемь лет территориальную целостность Украины помогают отстаивать иностранные бойцы с необычными шевронами — на фоне украинского флага волчья голова с полной картой Грузии на лбу. Это грузинские добровольцы, которые прибыли в Украину еще в 2014-м и создали тут Грузинский национальный легион.

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С 24 февраля легион серьезно расширился и стал чуть ли не самым многочисленным иностранным контингентом в составе ВСУ: сотни сыновей Грузии со всего мира, вопреки официальной позиции своей родины, направились в Украину, чтобы помочь победить в этой войне.

Про подготовку российской армии, действия грузинской оппозиции и перспективы украинской победы НВ рассказывает командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

— У вас яркая биография, в которой были и российский плен, и парижский диплом. Как так вышло?

— Я участвовал в боевых действиях на территории Абхазии вместе со своим отцом [военным генералом Зурабом Мамулашвили]. С 12 лет рос на его военной базе, а, когда мне исполнилось 14, папа поехал на войну и взял меня с собой рядовым солдатом. Когда мне исполнилось 15 лет, я уже пробыл в плену три месяца.

История была такая: сначала враг взял в плен семью директора гидроэлектростанции, на которой мы засели в окружении. Его самого убили, на переговоры прислали жену с младшим ребенком и потребовали сдаться под угрозой расстрела детей. И мы сдались.

К тому моменту мы уже около трех месяцев были в кольце и исчерпали все запасы. Прорвать это кольцо извне и вывести нас старались как раз украинские добровольцы из УНА-УНСО. Очень многие из них погибли, помогая нам. Тогда я впервые в жизни столкнулся с украинцами.

Наш батальон из оставшихся 33 человек взяли в плен, большинство там погибло. У меня же было три месяца тяжелого плена с пытками и имитацией расстрелов. Это делали регулярные войска России — несколько абхазцев и в основном армяне. В конечном счете меня все же обменяли на 19-летнего парня, сына какого-то чиновника.

После этого было еще несколько локальных конфликтов с осетинами и Чечня, где я воевал против России. Туда меня отправил отец, потому как у нас сложились очень хорошие отношения с чеченцами в плену. Нас объединили кавказские традиции: они гордились тем, что отец взял сына на войну. На Кавказе это считается честью.

А потом мне надело воевать. Тогда отучился на бакалавра в англоязычном университете в Тбилиси и поехал доучиваться в Париж, где моя сестра уже защищала докторскую. Моя дипломная работа, кстати, была на тему войны Чечни с Россией. Вообще война с Россией всегда актуальна, потому что она никогда не заканчивается.

Вернувшись в Грузию, я профессионально занимался единоборствами ММА (Mixed martial arts — боевые искусства) и около года работал политическим советником министра обороны.

Сегодня на стороне Украины воюют несколько сотен этнических грузин со всего мира, которые продолжают освобождать украинские села от российской оккупации / Фото: DR

— Как оказались в Украине и почему ради нее опять взяли в руки оружие?

— Когда случились события 2014 года и я услышал слово «украинцы», я вспомнил об их помощи в Абхазии.

В Азербайджане тогда проходил кубок мира по ММА. Украинской сборной там не было, и мы вышли на награждение с украинскими флагами.

Когда все уже вошло в фазу начала войны, понял, что надо собрать своих бойцов и ехать воевать за Украину. Вот так спонтанно идея Грузинского легиона и пришла мне в голову. Справедливость — единственная мотивация. То, чего мы хотим, и то, почему мы тут находимся.

Все это время мы пробыли на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях — участвовали в боях за Дебальцево и на Светлодарской дуге.

Я люблю эту страну за то, что тут живут свободолюбивые люди. Украина доказала, что она намного лучше воюет, чем многие другие хорошо вооруженные страны. Для нас большая честь воевать за нее.

— Войны, которые развязывает Россия, — в чем схожесть и отличия вторжений в Грузию и Украину?

— Абсолютно никаких отличий нет. Даже сценарий с убитыми и изнасилованными детьми повторяется из раза в раз. То же самое было в Грузии, и то же самое видим в Украине. Мы воюем с варварами, и больше ничего. Русские просто не вписались в цивилизацию. Они не могут идти в ногу с тем, как развивается мир и остались где-то в XVI веке. Или еще дальше. Россия должна быть изолирована от мира, потому что она несет угрозу — своим вооружением и пьяным характером.

Так что принципиальной разницы я не вижу — это просто продолжение той войны, которая началась для меня в 1990-е.

Украина сейчас лидер региона, и все, что происходит тут, напрямую связано с Закавказьем и отразится на нем. Потому что политические амбиции России направленны не только на Украину, а также на Грузию и вообще на воссоздание Советского Союза. Это больная идея, от которой нужно Россию насильно избавить.

— Расскажите о Грузинском легионе — чем он занимается в Украине?

— Легион выполняет спецоперации — это множество маленьких групп, которые постоянно доставляют неприятности русским.

Если брать в целом контингент, то численность грузинских добровольцев сейчас в Украине огромна. Если сопоставить, например, всех приехавших воевать иностранцев и одних только этнических грузин — нас примерно раза в два больше. Счет идет на сотни, хотя мы можем эту цифру быстро умножить на два или на три. Но пока мы прекратили рекрутированние, хотя меня удивило, сколько грузин приехало из Европы, в основном из Польши и Италии.

Мы принимаем ребят по рекомендациям от наших грузинских военных. Берем обязательно с боевым опытом.

— Какой боевой опыт вы сами получили в Украине?

На протяжении восьми лет я участвовал практически во всех боях на Востоке. Сейчас же мы плотно принимали участие в обороне Киева и области, освободили несколько сел на Бориспольском направлении.

В феврале в Гостомеле мы были первыми, кто встретил русских, когда улетели вертолеты и начали бомбить аэропорт. Там же встретились с кадыровцами, но познакомится не успели (смеется). Они умирают так же, как и все остальные. А то, что отпускают бороды, — так у нас они подлиннее будут. Но то бесчестие, которое творит Кадыров, противоречит кавказским традициям. От русских они теперь отличаются только тем, что одни пьют, а другие нет.

— В каких политических реалиях живет нынешняя Грузия? Как оцениваете реакцию официального Тбилиси на войну в Украине?

— Россия не смогла провести физическую оккупацию Грузии и оккупировала ее политически, вложив в это очень большие финансы. Сегодня мы получили правительство, которое поддерживает Россию, хотя открыто об этом сказать не может. Но маска снята.

У народа совершенно другая позиция, нежели у правительства и потому он всецело поддерживает оппозицию. Одна из ее лидеров — моя сестра Нона Мамулашвили, член парламента Грузии. Недавно она в прямом эфире вмазала в лицо депутату, который сказал, что войну развязал Зеленский.

Правительство сейчас в меньшинстве, но мы пока не можем его переизбрать. Терпение народа уже исчерпано, и есть большой риск свержения. Хотя дестабилизировать страну никому не хочется, ведь в Грузии это, как правило, заканчивается кровопролитием.

Сейчас пророссийское правительство пытается изо всех сил удержаться, но, я думаю, это последние месяцы его существования.

— Как вы оцениваете подготовку российских войск, распределение сил в этой войне и ее исход? Каков ваш личный план на будущее?

— Российские войска были абсолютно не подготовлены к спонтанной войне. Путина просто обманули в том, что он может случайно выиграть войну с Украиной. Без цинизма скажу, что мы ожидали намного большего сопротивления от россиян на поле боя.

Для участия в спецоперациях в Украине Грузинский легион набирает добровольцев по рекомендациям своих военных и только с боевым опытом / Фото: DR

Объективно Украина эту войну выигрывает и выиграет. Во-первых, у нас нет другого выбора, а, во-вторых, мы намного сильнее, чем вторая армия мира. Я никогда не был склонен преувеличивать наши возможности, но та динамика боевых действий, которую я вижу сегодня, говорит о том, что Россия уже проиграла. Потому что основную массу авангарда российской армии мы уже уничтожили. Говорю «мы», потому что мы не считаем себя каким-то отдельным формированием. Мы считаем себя такими же украинцами, как и грузинами. И мы остаемся до конца.

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