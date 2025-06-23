Малюк рассказал о подготовке покушений на Зеленского в аэропорту Жешува и на территории Офиса президента

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о попытках покушения на президента Владимира Зеленского. По его словам, первую пытались осуществить во время передвижения президента по территории Офиса главы государства, другую — в польском аэропорту.

Об этом Малюк рассказал во время встречи с журналистами.

В частности, в прошлом году была громкая реализация с задержанием сотрудников Управления государственной охраны.

«Это те, кто должны охранять топов в этой стране, и это их функционал. Вместе с тем, они готовили покушение на нашего президента. По их преступному замыслу, они подыскивали людей и должны были это реализовать во время его перехода на территории Офиса президента Украины», — рассказал Малюк.

Он также сообщил, что правоохранители задержали еще одного полковника, который сотрудничал с российской ФСБ, в частности с ее 5-й службой. На момент расследования это подразделение возглавлял генерал-лейтенант Сергей Беседа.

«После этого провала [российский диктатор Владимир] Путин его снял, он остался советником в системе ФСБ», — добавил Малюк.

Он подчеркнул, что операция была чрезвычайно сложной и длилась почти два года — с самого начала полномасштабной войны. За это время СБУ удалось глубоко проникнуть в агентурную сеть врага, используя как оперативные, так и технические средства.

Малюк сообщил о еще одной спецоперации, которая позволила предотвратить попытку покушения на Зеленского на территории Польши.

Он отметил, что в реализации этой операции важную роль сыграло Агентство внутренней безопасности Польши — польский аналог СБУ.

Руководитель СБУ также рассказал, что к делу был причастен польский гражданин — бывший военнослужащий, которого завербовали много лет назад.

«Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — это был FPV-дрон, другой — это снайперский комплекс. Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа», — подчеркнул глава СБУ.

Малюк отметил, что кроме покушения на президента, собиралась информация и готовились покушения на главу ГУР МО Кирилла Буданова и лично на него.

Глава спецслужбы рассказал и о подготовке покушения на брата главы Офиса президента — Дениса Ермака. По его словам, он сейчас служит в ГУР снайпером, но работает и с дронами.

Малюк рассказал, что на момент подготовки покушения Денис Ермак находился на боевом задании в Запорожской области. План россиян предусматривал атаку с использованием взрывного устройства сразу после его возвращения.

Исполнителем должен был стать харьковчанин — технически подготовленный молодой инженер, способный самостоятельно изготовить взрывчатку. Прибыв в Киев, он арендовал квартиру, где начал закупать нужные материалы. СБУ успела установить в доме видео- и аудионаблюдение.

Кроме этого, спецслужба получила доступ к телефону подозреваемого, зафиксировав многочисленные разговоры с кураторами, которые в деталях координировали его действия. В течение четырех ночей мужчина собирал взрывное устройство весом 2,5 кг, добавив к нему поражающие элементы и самостоятельно изготовив детонатор.

Наблюдение за семьей Ермака вел 14-летний подросток, который следил за домом, где проживали жена и двое детей военнослужащего. Семью эвакуировали, заявил Малюк.

Исполнитель должен был позвонить в дверь и передать посылку со взрывчаткой. Он купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке.

«Живого не было бы ни того, кто принес, ни того, кто за дверью. Они хотели осуществить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали», — пояснил Малюк.