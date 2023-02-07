Василий Малюк и Игорь Клименко: что стоит знать о новоназначенных руководителе СБУ и министре внутренних дел, который заменил Монастырского 7 февраля, 11:55 Сюжет Игорь Клименко (слева) и Василий Малюк до этого исполняли обязанности руководителей МВД и СБУ соответственно (Фото:Коллаж НВ, фото пресс-служб МВД и СБУ)

7 февраля Игорь Клименко официально заменил погибшего Дениса Монастырского в должности министра внутренних дел, а Василия Малюка назначили руководителем Службы безопасности Украины.

Оба уже некоторое время работали в статусе и. о. на этих должностях, однако 6 февраля в Раде было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. А президент Владимир Зеленский в соответствии со своей кадровой квотой вчера внес в парламент представление о назначении исполняющего обязанности Василия Малюка главой СБУ.

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7 февраля профильные комитеты Рады поддержали кандидатуры Малюка и Клименко на замещение должностей глав СБУ и МВД . Сегодня же парламент поддержал назначение обоих на соответствующие должности.

NV напоминает, что важно знать о Малюке и Клименко.

Василий Малюк: руководитель СБУ

Василий Малюк руководил СБУ в статусе и. о. главы службы с 18 июля 2022 года — с тех пор, как президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения должностных обязанностей предыдущего руководителя СБУ Ивана Баканова. До этого Малюк работал как первый заместитель главы службы.

Василий Малюк родом из Коростышева Житомирской области, ему 39 лет.

Высшее юридическое образование получил в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности «правоведение» ( 2005). Впоследствии получил звание кандидата юридических наук.



На военной службе в органах государственной безопасности Малюк с 2001 года. Работал в региональных управлениях СБУ, занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В Центральном управлении СБУ Малюк работает последние три года:



в январе 2020 года занял должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ;

в марте 2020 года был назначен первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова и в то же время стал руководителем управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В июле 2021 года Малюка уволили с высоких должностей в СБУ одновременно с еще одним заместителем Баканова. Тогда в Офисе президента озвучили ряд претензий к службе. «Для президента является принципиальным существенно активизировать работу СБУ, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время, — объяснил тогда причину увольнений советник главы ОП Михаил Подоляк. — Нужны новые управленческие решения. Нужна большая мобильность и быстрота в принятии решений. Нужны, наконец, доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых идет речь о конкретных вызовах нашей национальной безопасности».

Центр противодействия коррупции летом 2021 года также напоминал, что управление СБУ, которым на тот момент руководил Василий Малюк, должно быть отменено по результатам реформы спецслужбы.

16 февраля 2022, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения, Василий Малюк был назначен заместителем министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Однако после начала масштабных боевых действий его снова вернули в СБУ: 28 февраля Малюка уволили из МВД, а с марта 2022 года он поворно был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Звание и награды, участие в АТО

В конце марта 2022 Василию Малюку было присвоено звание бригадного генерала.

Известно, что после начального вторжения России в Украину в 2014 году он участвовал в антитеррористической операции (АТО, впоследствии ООС), является участником боевых действий и отмечен рядом наград:



знаки СБУ За отвагу и За доблесть;

награда президента Украины За участие в Антитеррористической операции

высшая ведомственная награда СБУ

наградное оружие

Назначение Василия Малюка и.о. главы СБУ после увольнения Баканова

После того как 17 июля Владимир Зеленский неожиданно отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, эти функции временно доверили именно Василию Малюку. Тогда собеседники сайта Бабель в СБУ и парламенте тогда называли Малюка человеком, якобы близким к Олегу Татарову — заместителю главы Офиса президента, который во время Революции достоинства занимал должность заместителя руководителя главного следственного управления МВД Украины и публично оправдывал действия силовиков против участников Евромайдана. Татаров продолжает работать в ОП, несмотря на резонанс после его назначения и расследования НАБУ о хищении квартир Нацгвардии, в котором Татарову пытались вручили подозрение во взяточничестве. Журналисты Украинской правды заметили Василия Малюка среди гостей празднования дня рождения Олега Татарова в начале сентября 2021 года, куда приехали более десяти чиновников из разных силовых ведомств.

За полгода работы в должности фактического руководителя СБУ Василий Малюк демонстрировал меньшую публичность, чем, например, глава другой спецслужбы — руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который регулярно дает интервью иностранным СМИ.

23 января 2023 Малюк и Буданов распространили совместное фото на фоне слухов о недоразумении между спецслужбами после того, как были обнародованы детали гибели в Киеве и сотрудничества с ГУР финансиста Дениса Киреева. В ГУР называли его героем, а в СБУ ранее считали предателем. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил гибель Киреева отсутствием координации между силовыми структурами в начале полномасштабной войны. Впрочем, на текущем этапе разногласий между СБУ и ГУР нет, заверили руководители спецслужб.



«Кирилл Буданов и Василий Малюк провели совместное рабочее совещание […]. Руководители двух ведомств координируют свои действия […]. Слухи о якобы недоразумении между руководителями — вражеские нарративы», — говорилось в сообщениях ведомственных пресс-служб 23 января.

Кроме того, Малюк появляется на публике во время резонансных обменов пленными. Так, 21 сентября Василий Малюк вместе с заместителем начальника ГУР Дмитрием Усовым и омбудсменом Дмитрием Лубинцем встречал в Черниговской области освобожденных из плена азовцев и других защитников Украины после обмена 215 украинских пленных — самого масштабного с начала вторжения.

В декабре 2022 года Василию Малюку было присвоено звание генерал-майора.

Игорь Клименко: руководитель МВД

Игорь Клименко исполняет обязанности министра внутренних дел Украины с 18 января 2023 года — с тех пор, как глава МВД Денис Монастырский вместе с другими руководителями МВД погиб в авиакатастрофе вертолета ГСЧС в Броварах. До трагедии Клименко более двух лет - с сентября 2019-го - руководил Национальной полицией Украины, заменив на этом посту Сергея Князева.

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет, после чего до 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части.

Также заочно окончил Одесский государственный университет, получив специальность психолога, впоследствии защитив степень доктора психологических наук (2019, юридическая психология). Кроме того, в 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности «Правоведение».

С 1998 года служит в органах внутренних дел . Службу начал в должности психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области.

Участвовал в миротворческой операции на территории бывшей Югославии в Косово.

Имеет звание генерала полиции третьего ранга, награжден медалью Защитнику Отечества.



После Революции Достоинства Клименко принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе и уже в 2014 году был назначен на должность заместителя начальника Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины. В 2015-2017 годах возглавлял этот департамент.

С октября 2017 года занимал должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины — начальника Департамента кадрового обеспечения, а с марта 2018 года стал заместителем главы Национальной полиции Украины.

За годы своей карьеры в МВД Клименко был одним из координаторов процесса реформирования Нацполиции. С началом полномасштабного вторжения полиция под его руководством взяла на себя также работу фиксации военных преступлений, совершаемых Россией против гражданского населения Украины: от идентификации тел убитых украинцев до выявления последствий обстрелов городов.

Гибель Дениса Монастырского в крушении в Броварах Игорь Клименко назвал «колоссальной потерей для родных, близких, коллег, системы МВД и всей страны».

Он пообещал, что следствие ответит на все вопросы о трагедии и подчеркнул, что для этого нужно время.

«Несмотря на внутреннее опустошение, которое мы все ощущаем, команда руководства МВД уверенно и стабильно работает. Наша обязанность: выполнить все запланированные министром Монастырским задачи. И главное: защитить людей и Украину. МВД работает. Ситуация под контролем», — заверил Клименко на фоне его назначения и. министра вместо погибшего Монастырского.

2 февраля Клименко сообщил, что МВД начало формировать штурмовые бригады Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления сил обороны.

По его словам, первая цель подразделений – освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. «Решение создать штурмовые бригады приняли наши работники, у которых достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, которые защищали и защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех, кто хочет, кто патриот, потерял дом или родных из-за войны, объединить в такие бригады», — пояснил Клименко.