«Есть проблемы в силовом блоке». Почему хотят сменить Умерова на Малюка, и кто может стать главой СБУ — политэксперт

23 июня, 14:15
Поделиться:
Политэксперт — о слухах о кадровых изменениях в силовом блоке, в частности Умерова на Малюка (Фото: Коллаж NV / REUTERS/Yves Herman / Служба безопасности Украины/Facebook)

Политэксперт — о слухах о кадровых изменениях в силовом блоке, в частности Умерова на Малюка (Фото: Коллаж NV / REUTERS/Yves Herman / Служба безопасности Украины/Facebook)

Какими могут быть кадровые изменения в силовом блоке, в эфире Radio NV рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий.

Андрей Городницкий

доктор философии, политический эксперт

По силовому блоку, действительно, есть проблемы.

Про [министра обороны Рустема] Умерова уже только ленивый не написал и не сказал о том, что, мягко говоря, он не справляется со своими должностными обязанностями. Он вообще не имеет отношения к статусу боевых действий, которые сейчас происходят. И все говорят о том, что он занимается чем угодно, только не [Министерством].

Реклама

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Минобороны Украины Рустем Умеров Василий Малюк Служба безопасности Украины (СБУ) Радио NV Война России против Украины Украинские силовики

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X