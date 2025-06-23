Политэксперт — о слухах о кадровых изменениях в силовом блоке, в частности Умерова на Малюка (Фото: Коллаж NV / REUTERS/Yves Herman / Служба безопасности Украины/Facebook)

Андрей Городницкий доктор философии, политический эксперт

По силовому блоку, действительно, есть проблемы.

Про [министра обороны Рустема] Умерова уже только ленивый не написал и не сказал о том, что, мягко говоря, он не справляется со своими должностными обязанностями. Он вообще не имеет отношения к статусу боевых действий, которые сейчас происходят. И все говорят о том, что он занимается чем угодно, только не [Министерством].