«Аргумент для противников санкций». В Минобороны рассказали, как пропаганда РФ использует «хороших русских»

18 сентября, 23:39
Поделиться:
Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

По мнению замминистра обороны Украины Анны Маляр, «хорошие русские» — это пропагандистский инструмент для противников санкций против РФ и признания ее страной-террористом.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Маляр, таких россиян могут использовать против Украины, и режим РФ кажется уже вроде и не таким авторитарным, если они есть. «Сознательно известные люди и лидеры мнений» являются «аргументом» для противников санкций, пишет она.

Видео дня

Читайте также:

«Через „хороших“ русских вам запустят потом оправдание этой войне — бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, неважно какой. Не путайте поле сражения. Нам „хорошие“ русские нужны не в нашем информационном поле, а в российском — пусть достучатся до своих сограждан», — подчеркнула замглавы Минобороны.

Маляр добавила, что задача украинцев — беречь свое информационное поле от "информационной экспансии" РФ.

Американский институт изучения войны (ISW) на фоне успешного контрнаступления ВСУ 14 сентября сообщил, что рупоры Кремля работают над тем, чтобы снять с диктатора Владимира Путина любую ответственность за поражение.

https://www.youtube.com/watch?v=SgN7nFN0i_4
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Пропаганда Российская пропаганда Война России против Украины Анна Маляр

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X