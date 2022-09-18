«Аргумент для противников санкций». В Минобороны рассказали, как пропаганда РФ использует «хороших русских» 18 сентября, 23:39 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

По мнению замминистра обороны Украины Анны Маляр, «хорошие русские» — это пропагандистский инструмент для противников санкций против РФ и признания ее страной-террористом.



Об этом она написала в Telegram.

По словам Маляр, таких россиян могут использовать против Украины, и режим РФ кажется уже вроде и не таким авторитарным, если они есть. «Сознательно известные люди и лидеры мнений» являются «аргументом» для противников санкций, пишет она.

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«Через „хороших“ русских вам запустят потом оправдание этой войне — бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, неважно какой. Не путайте поле сражения. Нам „хорошие“ русские нужны не в нашем информационном поле, а в российском — пусть достучатся до своих сограждан», — подчеркнула замглавы Минобороны.

Маляр добавила, что задача украинцев — беречь свое информационное поле от "информационной экспансии" РФ.

Американский институт изучения войны (ISW) на фоне успешного контрнаступления ВСУ 14 сентября сообщил, что рупоры Кремля работают над тем, чтобы снять с диктатора Владимира Путина любую ответственность за поражение.



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