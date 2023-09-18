«Идет полное обновление». Все заместители главы Минобороны добровольно написали заявления на увольнение после просьбы Умерова — УП
Кабинет министров (Фото:NV)
Все заместители министра обороны Украины, которых правительство уволило в понедельник, 18 сентября, написали заявления на увольнение добровольно, сообщает Украинская правда со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.
По словам источников, замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы министра обороны Украины Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся.
Сейчас продолжаются консультации по кандидатам в заместители министра обороны.
Источник, приближенный к Минобороны, заявил, что «идет полное обновление».
В понедельник, 18 сентября, правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины: Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко.
Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.
6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.