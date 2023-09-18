«Идет полное обновление». Все заместители главы Минобороны добровольно написали заявления на увольнение после просьбы Умерова — УП

18 сентября, 13:08
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Кабинет министров (Фото:NV)

Кабинет министров (Фото:NV)

Все заместители министра обороны Украины, которых правительство уволило в понедельник, 18 сентября, написали заявления на увольнение добровольно, сообщает Украинская правда со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

По словам источников, замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы министра обороны Украины Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся.

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Сейчас продолжаются консультации по кандидатам в заместители министра обороны.

Источник, приближенный к Минобороны, заявил, что «идет полное обновление».

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В понедельник, 18 сентября, правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины: Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко.

Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Кабинет министров Украины Рустем Умеров Война России против Украины

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