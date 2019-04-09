Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания
Председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студии Суспільного, то их заменят чем-то нейтральным.
Об этом Аласания заявил во вторник, 9 апреля, на совместном брифинге ЦИК и Национальной телерадиокомпании.
Глава НОТУ заявил, что вся подготовительная работа будет сделана, она уже есть в смете, будет готова студия, модератор.
"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, и в то же время будет бегущая строка: Извините, кандидат ... не явился на дебаты", - цитирует Аласанию Украинская правда.
По словам Аласании, он не исключает того, что официальные дебаты могут совпадать по времени с ток-шоу, которое могут провести кандидаты на стадионе Олимпийский.
Председатель правления НОТУ добавил, что говорить о четких договоренностях пока невозможно, так как штабы кандидатов между собой продолжают "игру".
Аласания также добавил, что штаб Зеленского предлагал провести дебаты на Олимпийском, а потом приехать в студию Суспільного, однако, по словам председателя правления НОТУ, это невозможно, поскольку встреча на стадионе запланирована на 19:00, а дебаты в студии - на 20:00.
Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.
В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.
В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.
Глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов уточнил, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя.
В ЦИК также подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.
Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на НСК Олимпийский ориентировочно может стоить 6 млн гривен.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.