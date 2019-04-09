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Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания

Сегодня, 13:05
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Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания - фото

НВ

Зураб Аласания

Председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студии Суспільного, то их заменят чем-то нейтральным.

Об этом Аласания заявил во вторник, 9 апреля, на совместном брифинге ЦИК и Национальной телерадиокомпании.

Глава НОТУ заявил, что вся подготовительная работа будет сделана, она уже есть в смете, будет готова студия, модератор.

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, и в то же время будет бегущая строка: Извините, кандидат ... не явился на дебаты", - цитирует Аласанию Украинская правда.

По словам Аласании, он не исключает того, что официальные дебаты могут совпадать по времени с ток-шоу, которое могут провести кандидаты на стадионе Олимпийский.

Председатель правления НОТУ добавил, что говорить о четких договоренностях пока невозможно, так как штабы кандидатов между собой продолжают "игру".

Аласания также добавил, что штаб Зеленского предлагал провести дебаты на Олимпийском, а потом приехать в студию Суспільного, однако, по словам председателя правления НОТУ, это невозможно, поскольку встреча на стадионе запланирована на 19:00, а дебаты в студии - на 20:00.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля. 

Глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов уточнил, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя.

В ЦИК также подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на НСК Олимпийский ориентировочно может стоить 6 млн гривен.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Дебаты Зураб Аласания Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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