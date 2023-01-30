Новым главой Луганской ОВА может стать депутат от Слуги народа — LB.ua 30 января, 15:01 Максим Ткаченко (Фото:sluga-narodu.com)

Основным кандидатом на должность главы Луганской ОВА вместо Сергея Гайдая сейчас является нардеп Максим Ткаченко, сообщает LB.ua.



Издание отмечает, что Ткаченко — заместитель главы депутатской фракции Слуга народа, и именно Давид Арахамия продвигает его на должность главы ОВА.

Ткаченко до 2014 года руководил компанией Мастер-шоу, которая организовывала гастроли артистов. После начала вторжения в 2014 году переехал в Киев, стал совладельцем ООО Квартал-концерт. Возглавлял команду Зеленского на выборах в 2019 году в Луганской области.

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Также издание сообщает о причинах увольнения Сергея Гайдая. Источники рассказали, что после захвата оккупантами значительной части Луганской области главу ОВА решили перевести туда, где потребуется его опыт.

«Казахстан является важной страной для развития отношений, поскольку имеет нефть, газ, вооружение и выгоден с точки зрения инвестиций. Против назначения Гайдая послом в Казахстан активно выступают россияне», — говорится в публикации.

Кроме того, издание отмечает, что у Гайдая нормальные рабочие взаимоотношения с Офисом президента.

О возможной отставке Гайдая сообщала Украинская правда со ссылкой на источники. По данным издания, его могут назначить послом в Казахстане.

В комментарии NV Гайдай заявил, что готов работать там, где его видит президент.

