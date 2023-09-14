ВАКС заочно арестовал экс-министра здравоохранения Максима Степанова
Максим Степанов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Украины и экс-директора ГП Полиграфкомбинат Максима Степанова. Его подозревают в причастности к схеме на 450 миллионов гривен.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг, 14 сентября.
Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Степанову накануне по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро и согласованию прокурора САП.
«После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения [удерживание под стражей]», — сказано в посте.
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