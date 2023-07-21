Экс-глава Минздрава Степанов получил подозрение от НАБУ 21 июля, 15:50 Максим Степанов (Фото:Максим Степанов/Facebook)

НАБУ сообщило о подозрении экс-директору госпредприятия Полиграфкомбинат, который, по данным следствия, организовал коррупционную схему в 2013—2016 годах. Тогда компанию возглавлял Максим Степанов, который позже стал министром здравоохранения.

О расследовании сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2013 году бывший глава Полиграфкомбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т. д. Эта компания закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в четыре-шесть раз, сообщает НАБУ.

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«В течение 2013−2016 годов по этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен», — утверждает следствие.

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Также подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов, сообщают правоохранители. Такая схема позволила получать дополнительное вознаграждение в форме роялти. Кабинет министров по инициативе НАБУ и САП прекратил эти выплаты в начале 2022 года.

По данным следствия, часть денег в размере почти $1,5 млн главный подозреваемый легализовал в Украине, в том числе путем фиктивной продажи корпоративных прав по завышенной стоимости.

НАБУ уточняет, что 21 июля о подозрении сообщено пяти лицам: бывшему директору, экс-начальнику отдела ГП Полиграфкомбинат, физическому лицу-пособнику преступления и двум гражданам Эстонии (директору и менеджеру подконтрольной компании).

Инфографика: НАБУ

Их подозревают по статье ч. 5 ст. 191 УК о присвоении или растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем ч. 3 ст. 209 УК, которая также предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Правоохранители не называют имен фигурантов. Однако из открытых данных известно, что в 2011—2016 годах Полиграфкомбинат возглавлял Максим Степанов. Минздрав Степанов возглавлял в 2019—2021 годах.

18 мая 2021 года Верховная Рада 292 голосами уволила Степанова с поста министра здравоохранения. За тот период, когда Степанов был главной Минздрав, в парламенте не раз инициировали его отставку.

Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае 2020 года из-за скандальной закупки защитных костюмов. Тогда вместо того, чтобы приобрести костюмы у украинского производителя, Минздрав объявил новый тендер с неозвученным ранее условием и решил приобрести костюмы китайского производства на 40% дороже у неизвестного посредника.