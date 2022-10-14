Зеленский присвоил звание Героя Украины сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще десяти защитникам Украины 14 октября, 22:43 99-летний Мирослав Симчич (Фото:Halyna Tereshchuk/RadioSvoboda.org (RFE/RL))

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 октября, присвоил звание Героя Украины 99-летнему сотенному УПА, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу и еще 11 защитникам Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Мирослав Симчич — украинский военный и общественный деятель, сотник УПА, 32 года провел в советских лагерях. Кавалер орденов Свободы и За заслуги, почетный гражданин Коломыи и Львова.

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Звание Героев Украины 14 октября также получили:



майор НАБУ Иван Гвоздев (посмертно). Погиб 8 сентября во время боя в Николаевской области. С 2017 года работал в Управлении спецопераций НАБУ, с 24 февраля защищал Украину;

(посмертно). Погиб 8 сентября во время боя в Николаевской области. С 2017 года работал в Управлении спецопераций НАБУ, с 24 февраля защищал Украину; полковник Олег Гончарук — экс-командир 128-й горно-штурмовой бригады. Подразделения под его командованием освободили ряд населенных пунктов в Запорожской области, вели ожесточенные бои с превосходящими силами врага и нанесли ему максимальные потери;

— экс-командир 128-й горно-штурмовой бригады. Подразделения под его командованием освободили ряд населенных пунктов в Запорожской области, вели ожесточенные бои с превосходящими силами врага и нанесли ему максимальные потери; подполковник Дмитрий Завадский — его батальон в марте-апреле боролся с оккупантами в районе Новотошковского Луганской области и укрепил там позиции, оккупанты понесли значительные потери;

— его батальон в марте-апреле боролся с оккупантами в районе Новотошковского Луганской области и укрепил там позиции, оккупанты понесли значительные потери; подполковник Ростислав Козий — с начала полномасштабного вторжения оккупантов командовал подразделениями батальона на передовой в Луганской области, руководил обороной и наступлением в районе Лопаскино, Заречного, Лимана и Богородичного;

— с начала полномасштабного вторжения оккупантов командовал подразделениями батальона на передовой в Луганской области, руководил обороной и наступлением в районе Лопаскино, Заречного, Лимана и Богородичного; полковник Евгений Кураш — защищает Украину с 2014 года, в сентябре подразделения бригады под его руководством освободили ряд населенных пунктов, в том числе Изюм Харьковской области;

— защищает Украину с 2014 года, в сентябре подразделения бригады под его руководством освободили ряд населенных пунктов, в том числе Изюм Харьковской области; полковник Валерий Падитель — начальник 1-го пограничного отряда, оборонявший Мариуполь. Был освобожден из плена оккупантов в сентябре;

— начальник 1-го пограничного отряда, оборонявший Мариуполь. Был освобожден из плена оккупантов в сентябре; майор Евгений Соловьев — совершил 78 боевых вылетов для уничтожения вражеской техники, пунктов управления и логистических центров;

— совершил 78 боевых вылетов для уничтожения вражеской техники, пунктов управления и логистических центров; полковник Игорь Скибюк — в начале сентября руководил подразделениями бригады во время уничтожения российских оккупантов в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма. Благодаря его действиям защитники Украины освободили ряд населенных пунктов, в том числе Изюм;

— в начале сентября руководил подразделениями бригады во время уничтожения российских оккупантов в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма. Благодаря его действиям защитники Украины освободили ряд населенных пунктов, в том числе Изюм; мастер-сержант Борис Харчук — защищал Украину с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения группа под его руководством успешно прикрывала другие группы, организовывала засады, уничтожала силы и средства противника. В июне потерял треть левой руки;

— защищал Украину с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения группа под его руководством успешно прикрывала другие группы, организовывала засады, уничтожала силы и средства противника. В июне потерял треть левой руки; генерал-лейтенант Николай Олещук — командующий Воздушными силами ВСУ, организовавший противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и других городов. 10 октября его подразделения и подразделения ПВО Сухопутных войск уничтожили вражеский Су-25, 45 ракет, 22 дрона Shahed-136, а 11 октября — восемь иранских дронов, 20 крылатых ракет и три беспилотника;

— командующий Воздушными силами ВСУ, организовавший противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и других городов. 10 октября его подразделения и подразделения ПВО Сухопутных войск уничтожили вражеский Су-25, 45 ракет, 22 дрона Shahed-136, а 11 октября — восемь иранских дронов, 20 крылатых ракет и три беспилотника; подполковник Сергей Побережец — руководит работой зенитного ракетного дивизиона ВСУ, который прикрывает важные военные и инфраструктурные объекты. 10 октября подразделение уничтожило четыре вражеских крылатых ракеты и шесть дронов Shahed-136, зону поражения дивизиона не прошла ни одна воздушная цель россиян.

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц — государственный праздник, который совпадает также с праздниками Покровы Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.