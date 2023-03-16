Антикоррупционный суд оправдал «слугу народа» Пашковского 16 марта, 16:18 Максим Пашковский (Фото:Слуга народу — Пашковський Максим — Округ 11 / Facebook)

Высший антикоррупционный суд признал невиновным народного депутата от фракции Слуги народа Максима Пашковского в недостоверном декларировании.

Такое решение приняла коллегия судей ВАКС.

«Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366−2 Уголовного кодекса Украины, и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения», — объявил председательствующий судья Мойсак.

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Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения в Апелляционную палату ВАКС. В то же время срок давности по этому делу истекает 5 апреля 2023 года.

Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло нарушение в декларации нардепа Пашковского. Позже на основании этих материалов НАБУ и САП сообщили политику о подозрении.

По версии стороны обвинения, в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года. Таким образом, он не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования п. 2 ч. 1 и абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины О предотвращении коррупции.

