Предложение рекордной взятки Филатову. Суд арестовал Микитася с альтернативой залога

20 октября, 19:34
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Максим Микитась (Фото:Максим Микитась / Facebook)

Максим Микитась (Фото:Максим Микитась / Facebook)

Высший антикоррупционный суд в четверг, 20 октября, арестовал бывшего нардепа VIII созыва и экс-главу Укрбуда Максима Микитася с альтернативой залога в 260 млн грн.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора. Если Микитась не внесет залог, он останется под стражей до 16 декабря.

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18 октября в НАБУ и САП сообщили, что задержали Микитася по подозрению во взяточничестве (ч. 4 ст. 369 УК Украины). По данным САП, в октябре 2022 года экс-нардеп предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-нардепу компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. В пресс-службе НАБУ заявили, что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки.

Микитась также является обвиняемым в другом деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которое сейчас слушают в суде.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Арест Борис Филатов Залог Мера пресечения Максим Микитась Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Взятка ВАКС

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