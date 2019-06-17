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Макрон обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере перед встречей с Зеленским

Сегодня, 15:03
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Макрон обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере перед встречей с Зеленским - фото

Arsen Avakov / Twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудили двустороннее сотрудничество в авиасфере.

Об этом Аваков написал в Twitter.

Встреча состоялась в Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже.

«Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем Систему безопасности МВД, Антонов и SAFRAN — создаем военно-транспортный АН-188. Укрепляем наше партнерство и техническую мощь Украины!» — написал Аваков.

Напомним, в 2018 году Украина договорилась с Турцией о создании совместного предприятия по производству АН-188.

Теги:   Авиация Эммануэль Макрон Арсен Аваков

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