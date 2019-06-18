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Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала Прямой соратнику Медведчука

Вчера, 23:26
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Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала Прямой соратнику Медведчука - фото

Прямой

Владелец телеканала заявил, что не будет его продавать

Владелец телеканала Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Об этом сообщается на сайте канала.

«Задолбали…Прямой канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала», — сказано в заявлении.

По словам Макеенко, в условиях рисков для информационной безопасности Украины, он готов рассмотреть возможность покупки ряда телеканалов.

«В условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как «112» и «ZiK», — сказал Макеенко.

Владелец Прямого считает появление информации о продаже телеканала провокацией, связанной с активными политическими процессами в Украине.

Ранее владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik.

Напомним, что журналисты сообщили, что покидают телеканал в связи с его продажей соратнику Медведчука.

Теги:   Журналист Владимир Макеенко

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