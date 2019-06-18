Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала Прямой соратнику Медведчука
Владелец телеканала Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.
Об этом сообщается на сайте канала.
«Задолбали…Прямой канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала», — сказано в заявлении.
По словам Макеенко, в условиях рисков для информационной безопасности Украины, он готов рассмотреть возможность покупки ряда телеканалов.
«В условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как «112» и «ZiK», — сказал Макеенко.
Владелец Прямого считает появление информации о продаже телеканала провокацией, связанной с активными политическими процессами в Украине.
Ранее владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.
Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik.
Напомним, что журналисты сообщили, что покидают телеканал в связи с его продажей соратнику Медведчука.