«Первый критерий — деньги». Какой будет люстрация депутатов запрещенных партий — интервью с Фесенко 22 ноября, 14:44 Эксклюзив НВ Владимир Фесенко (Фото:НВ)

В процессе лишения мандатов депутатов запрещенных в Украине партий следует не нарушать тонкую границу между субъективными оценками и правовыми нормами, рассказал в интервью Радио НВ Владимир Фесенко, политолог.

— Европарламент 23 ноября должен принять решение, признающее Россию государством — спонсором терроризма. Каких дальнейших последствий этого решения Европарламента вы ожидаете?

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— В данном случае важны не столько дальнейшие последствия. Я не думаю, что будут какие-то конкретные дальнейшие последствия, важна тенденция. Постепенно страна за страной международная организация за международной организацией принимают соответствующие резолюции.

Потому что еще несколько месяцев назад, когда начали об этом говорить по требованию Украины, казалось, что большая часть западных парламентов не подвержена этому по разным причинам. В частности, это могло создавать препятствия для какого-то мирного урегулирования и так далее.

А сейчас мы видим, что недавно нижняя палата чешского парламента приняла подобное решение, ранее парламентская ассамблея Совета Европы, сейчас Европарламент. Чем это важно в перспективе, в том числе и в контексте недавнего приговора по делу МН17.

Таким образом, закладываются основы для того, чтобы затем предъявить обвинение политическому государственному руководству России в тех преступлениях, которые были совершены не только после 24 февраля текущего года, уже в нынешней большой войне России против Украины, но и в преступлениях, которые были ранее, в частности, начиная. с 2014 года.

Так что в этом смысле это важный элемент, правовой и политический элемент будущих процессов, я убежден, что они будут против политического государственного руководства России. Вот это главное. Потому что обычно такие решения о признании конкретной страны государством — спонсором терроризма являются основанием для введения санкций. А санкции уже есть. Их будут усиливать, расширять дальше. А вот с точки зрения ответственности руководителей страны, конкретных должностных лиц это решение имеет решающее значение.

— Это должно стать по идее мощным сигналом для Белого дома, чтобы там тоже принимали соответствующие решения, потому что мы знаем, что Штаты не признали Россию государством — спонсором терроризма, хотя могли бы это сделать, у них есть для этого все механизмы.