Люстрационная проверка: Минюст запросил данные о главе АП и его заместителях
Министерство юстиции Украины запросило информацию о руководителях Администрации президента для люстрационной проверки.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Минюст просит АП предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения люстрационной проверки относительно: главы АП Андрея Богдана, первого замглавы АП Сергея Трофимова, а также заместителей главы АП Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко.
«Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики», — подчеркнул он.
Кроме того, Минюст решил письменно проинформировать АП о применении закона об очищении власти относительно должности главы АП.
«Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр», — говорится в сообщении.
По словам Петухова, Минюст обратится в суд, в случае если в АП откажутся выполнять требования закона о люстрации.
Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.
Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.
Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.
В то же время в Минюсте заявили, что закон о люстрации распространяется на должность главы АП.