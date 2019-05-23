Люстрационная проверка: Минюст запросил данные о главе АП и его заместителях Сегодня, 18:20 1025 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich / Reuters Глава АП Андрей Богдан Gleb Garanich / Reuters

Министерство юстиции Украины запросило информацию о руководителях Администрации президента для люстрационной проверки.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Минюст просит АП предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения люстрационной проверки относительно: главы АП Андрея Богдана, первого замглавы АП Сергея Трофимова, а также заместителей главы АП Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко.

«Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики», — подчеркнул он.

Кроме того, Минюст решил письменно проинформировать АП о применении закона об очищении власти относительно должности главы АП.

«Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр», — говорится в сообщении.

По словам Петухова, Минюст обратится в суд, в случае если в АП откажутся выполнять требования закона о люстрации.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

В то же время в Минюсте заявили, что закон о люстрации распространяется на должность главы АП.