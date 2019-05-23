Людям не нужны перемены. Тигипко, Шимкив и другие ответили, почему не преуспели в политике Сегодня, 21:27 646 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Об этом известные бизнесмены и управляющие рассказали во время лекции НВ «Диалоги о бизнесе».

«В нашем государстве сложно



провести даже самую маленькую реформу», — говорит Сергей Тигипко, экс-вице-премьер



и министр экономики.

Его мнение поддерживает



Дмитрий Шимкив, который в прошлом занимал должность главы Администрации президента,



а сегодня управляет советом компании «Дарница».

"Изменения в стране не может провести одна институция в одиночку. Если в бизнесе вы имеете влияние



на весь периметр компании, то имея государственную власть, многие также имеют



влияние на вас, — говорит Шимкив. — Это как пойти работать в международную



корпорацию. То есть с теми, кто там уже есть".

Петр Чернышов, экс-президент



компании «Киевстар», никогда не работал в украинской политике, задается



вопросом: «Может, в государстве до сих пор нет лидера, который захочет



изменений?».

По словам Сергея



Тигипко, все гораздо сложнее. «У политиков очень сложный заказчик — люди. Популисты



что-то говорят, и это съедается, — утверждает успешный бизнесмен. — Но ведь



результат — это цены, зарплаты, рост ВВП. А попробуй их показать на одном



популизме».

Другой спикер, генеральный



директор Укрпочты Игорь Смелянский, хорошо



изучил настроения населения. За два года своей работы он компьютеризировал компанию



и существенно поднял среднюю зарплату своим сотрудникам, но последние так и не полюбили начальника. И с этого он делает вывод, что в людей совершенно другие



запросы. Прежде всего — на справедливость.

«Политики же точно знают, что делать, чтобы их любили, — ссылается на опыт коллеги Чернышов. —



И это — не эффективность».

Экс-вице-премьер Сергей



Тигипко подытоживает: «Пока люди не полюбят прагматиков — изменений не будет».