Людям не нужны перемены. Тигипко, Шимкив и другие ответили, почему не преуспели в политике
Об этом известные бизнесмены и управляющие рассказали во время лекции НВ «Диалоги о бизнесе».
«В нашем государстве сложно
провести даже самую маленькую реформу», — говорит Сергей Тигипко, экс-вице-премьер
и министр экономики.
Его мнение поддерживает
Дмитрий Шимкив, который в прошлом занимал должность главы Администрации президента,
а сегодня управляет советом компании «Дарница».
"Изменения в стране не может провести одна институция в одиночку. Если в бизнесе вы имеете влияние
на весь периметр компании, то имея государственную власть, многие также имеют
влияние на вас, — говорит Шимкив. — Это как пойти работать в международную
корпорацию. То есть с теми, кто там уже есть".
Петр Чернышов, экс-президент
компании «Киевстар», никогда не работал в украинской политике, задается
вопросом: «Может, в государстве до сих пор нет лидера, который захочет
изменений?».
По словам Сергея
Тигипко, все гораздо сложнее. «У политиков очень сложный заказчик — люди. Популисты
что-то говорят, и это съедается, — утверждает успешный бизнесмен. — Но ведь
результат — это цены, зарплаты, рост ВВП. А попробуй их показать на одном
популизме».
Другой спикер, генеральный
директор Укрпочты Игорь Смелянский, хорошо
изучил настроения населения. За два года своей работы он компьютеризировал компанию
и существенно поднял среднюю зарплату своим сотрудникам, но последние так и не полюбили начальника. И с этого он делает вывод, что в людей совершенно другие
запросы. Прежде всего — на справедливость.
«Политики же точно знают, что делать, чтобы их любили, — ссылается на опыт коллеги Чернышов. —
И это — не эффективность».
Экс-вице-премьер Сергей
Тигипко подытоживает: «Пока люди не полюбят прагматиков — изменений не будет».