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Людям не нужны перемены. Тигипко, Шимкив и другие ответили, почему не преуспели в политике

Сегодня, 21:27
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Людям не нужны перемены. Тигипко, Шимкив и другие ответили, почему не преуспели в политике - фото

НВ

Об этом известные бизнесмены и управляющие рассказали во время лекции НВ «Диалоги о бизнесе».

«В нашем государстве сложно

провести даже самую маленькую реформу», — говорит Сергей Тигипко, экс-вице-премьер

и министр экономики.

Его мнение поддерживает

Дмитрий Шимкив, который в прошлом занимал должность главы Администрации президента,

а сегодня управляет советом компании «Дарница».

"Изменения в стране не может провести одна институция в одиночку. Если в бизнесе вы имеете влияние

на весь периметр компании, то имея государственную власть, многие также имеют

влияние на вас, — говорит Шимкив. — Это как пойти работать в международную

корпорацию. То есть с теми, кто там уже есть".

Петр Чернышов, экс-президент

компании «Киевстар», никогда не работал в украинской политике, задается

вопросом: «Может, в государстве до сих пор нет лидера, который захочет

изменений?».

По словам Сергея

Тигипко, все гораздо сложнее. «У политиков очень сложный заказчик — люди. Популисты

что-то говорят, и это съедается, — утверждает успешный бизнесмен. — Но ведь

результат — это цены, зарплаты, рост ВВП. А попробуй их показать на одном

популизме».

Другой спикер, генеральный

директор Укрпочты Игорь Смелянский, хорошо

изучил настроения населения. За два года своей работы он компьютеризировал компанию

и существенно поднял среднюю зарплату своим сотрудникам, но последние так и не полюбили начальника. И с этого он делает вывод, что в людей совершенно другие

запросы. Прежде всего — на справедливость.

«Политики же точно знают, что делать, чтобы их любили, — ссылается на опыт коллеги Чернышов. —

И это — не эффективность».

Экс-вице-премьер Сергей

Тигипко подытоживает: «Пока люди не полюбят прагматиков — изменений не будет».

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