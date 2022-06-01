В Слуге народа рассказали, какой видят замену омбудсмену Денисовой — источник НВ

1 июня, 09:53
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Людмила Денисова была уволена 31 мая (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Людмила Денисова была уволена 31 мая (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

В правящей партии Слуга народа продолжается дискуссия вокруг назначения следующего уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Об этом НВ сообщил источник в парламентской коалиции.

По его словам, есть общее понимание, что такую важную должность во время военной агрессии России против Украины должен занять «настоящий правозащитник».

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При этом, сколько время может занять такая дискуссия, собеседник не уточнил.

«Это должен быть правозащитник. Претендентов много», — добавил он.

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Верховная Рада уволила Денисову 31 мая, на фоне обращения представителей украинских медиа с призывом скорректировать коммуникацию касательно половых преступлений во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации.

Они подчеркнули, что во время публичного освещения этой темы важно обращать внимание не только на этичность формулировок, но и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.

«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе „скандальной хроники“. Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений… Как должностному лицу омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и достоинстве уцелевшего человека и его близких. Следовательно, придерживаться этических стандартов в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию», — говорится в обращении.

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Сама Денисова ранее заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях».

Свою должность она занимала с 2018 года.

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Теги:   Права человека Омбудсмен Людмила Денисова партия Слуга народа

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