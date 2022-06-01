В Слуге народа рассказали, какой видят замену омбудсмену Денисовой — источник НВ
Людмила Денисова была уволена 31 мая (Фото:Людмила Денисова/Facebook)
В правящей партии Слуга народа продолжается дискуссия вокруг назначения следующего уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
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Об этом НВ сообщил источник в парламентской коалиции.
По его словам, есть общее понимание, что такую важную должность во время военной агрессии России против Украины должен занять «настоящий правозащитник».
При этом, сколько время может занять такая дискуссия, собеседник не уточнил.
«Это должен быть правозащитник. Претендентов много», — добавил он.
Верховная Рада уволила Денисову 31 мая, на фоне обращения представителей украинских медиа с призывом скорректировать коммуникацию касательно половых преступлений во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации.
Они подчеркнули, что во время публичного освещения этой темы важно обращать внимание не только на этичность формулировок, но и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.
«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе „скандальной хроники“. Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений… Как должностному лицу омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и достоинстве уцелевшего человека и его близких. Следовательно, придерживаться этических стандартов в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию», — говорится в обращении.
Сама Денисова ранее заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях».
Свою должность она занимала с 2018 года.
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