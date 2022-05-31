В Раде собрали подписи за объявление недоверия омбудсмену Денисовой 31 мая, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Сама Людмила Денисова заявила, что ее отстранение будет «незаконным» (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Народные депутаты собрали необходимое количество подписей за объявление недоверия уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

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Об этом во вторник, 31 мая, сообщила у себя в Telegram-канале пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

Сама Денисова ранее заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях», добавив, что ее отстранение от занимаемой должности будет «незаконным».

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Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представители украинских СМИ публично обратились к омбудсмену и призвали скорректировать коммуникацию касательно половых преступлений во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации.

Они подчеркнули, что во время публичного освещения этой темы важно обращать внимание не только на этичность формулировок, но и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.

«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе „скандальной хроники“. Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений… Как должностному лицу омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и достоинстве уцелевшего человека и его близких. Следовательно, придерживаться этических стандартов в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию», — говорится в обращении.

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