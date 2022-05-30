Денисова заявила, что ее собираются уволить. По ее словам, это будет незаконно 30 мая, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что народные депутаты собирают подписи для ее отстранения, хотя, по ее словам, это будет незаконно.

Во время брифинга омбудсмен сообщила, что, по ее информации, 31 мая ей «по команде Офиса президента» планируют объявить о недоверии. Она добавила, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил ей: сбор подписей продолжается, но результатов сбора еще нет.

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«В этом политическом наезде на меня оказывается давление даже через мою дочь… Ее уже вызывали на допрос три раза, в последний раз ей просто было плохо. То есть бьют даже по семье», — сказала уполномоченная.



По словам Денисовой, Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях».

Омбудсмен добавила, что ее предполагаемое увольнение будет незаконным, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.

Денисова также сказала, что об основаниях для ее возможного увольнения «нужно спросить тех, кто будет подписывать эти листы [в Верховной Раде]». Она подчеркнула, что омбудсмен — «равноудаленный» от всех органов власти человек.

В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Они подчеркнули, что во время публичной коммуникации на эту тему важно обращать внимание не только на этичность формулировок, а и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.

«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе «скандальной хроники». Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений…

Как должностному лицу омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и достоинствах уцелевшего человека и его близких. Следовательно, придерживаться этических стандартов в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию", — сказано в обращении.



Hromadske пишет, что, по данным СМИ, одна из дочерей Людмилы Денисовой — психолог и психотерапевт Александра Квитко, которая сейчас работает на горячей линии психологической помощи уполномоченного по правам человека.

Квитко обвинили в том, что она публикует в соцсетях истории из своей практики работы с пережившими изнасилование, в том числе их рисунки, нарушая таким образом профессиональную этику. После этого этическая комиссия Национальной психологической ассоциации сообщила, что рассматривает первую жалобу в отношении возможного нарушения этических требований, которая касается психолога-консультанта.

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