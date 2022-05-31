Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде 31 мая, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова занимала пост омбудсмена с 2018 года (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что будет обжаловать свое увольнение в суде.

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Омбудсмен написала в Telegram-канале, что ее уволили «вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам».



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«Это решение я буду обжаловать в суде. Закон один для всех!» — добавила Денисова.



31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченной по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях», и добавила, что ее отстранение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Они подчеркнули, что во время публичной коммуникации на эту тему важно обращать внимание не только на этичность формулировок, а и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.



«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе «скандальной хроники». Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений.

…Как должностному лицу, омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и достоинствах уцелевшего человека и его близких. Следовательно, придерживаться этических стандартов в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию", — сказано в обращении.



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