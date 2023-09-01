Тот, кто приумножает силу. Как бригадный генерал Сергей Собко помогает воспитывать новую генерацию военных командиров 1 сентября, 07:40 NV Премиум Генерал Собко прошел все ступени военного образования в Украине, а также подготовку за рубежом, в частности на курсе офицеров пехоты по организации и тактике ведения боя в Форте Беннинг и в Командно-штабном колледже армии США. (Фото:DR)

Народный депутат ВРУ VIII созыва, а ныне штаб-сержант ТРО ВСУ Оксана Сыроид рассказывает о бригадном генерале Собко и его принципах воспитания новой элиты украинской армии.

В проекте Люди, которые приближают победу, печатный журнал NV с помощью экспертов и известных украинцев рассказывает о тех, кто закладывает основы украинского будущего. Герой Украины, бригадный генерал ВСУ и заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко — один из таких людей. О том, как опыт и талант генерала уже сегодня помогают формировать новую генерацию украинских военных, рассказывает Оксана Сыроид.

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«В нашем стремлении победить мы наделяем суперсилами людей в пикселе, особенно боевых командиров. Каждый боец с опытом или даже тот, кто только мобилизовался, ищет для себя командира, способного одновременно воевать и заботиться о бойцах, способного планировать и принимать решения, а также делегировать и уважать инициативу.

Таких командиров-лидеров нам нужны десятки тысяч. Такими не рождаются — таких воспитывают. И надо знать, как это делать. Сергей Собко — один из тех, кто знает, может и воспитывает именно таких командиров.

Собко прошел все ступени военного образования в Украине, а также подготовку за рубежом, в частности, на курсе офицеров пехоты по организации и тактике ведения боя в Форте Беннинг и в Командно-штабном колледже армии США. Он воевал против россиян с начала войны в 2014 году, возглавляя сначала батальон, а затем — бригаду.

Этот опыт утвердил его в убеждении, что украинским командирам-лидерам нужно новое военное образование и подготовка, которая даст нашим Вооруженным Силам качественное преимущество над врагом. Свое убеждение он откровенно озвучивал публично еще до начала большой войны.

Не дожидаясь официального изменения системы подготовки офицеров, Собко начал изменения там, где была его компетенция — в Силах теробороны ВСУ. Как только россияне были отброшены от столицы, командование Сил ТрО во главе с генерал-майором Игорем Ивановичем Танцюрой начало курс подготовки командиров рот, сегодня известный как Обучение капитанов.

Бригадный генерал лично подбирал инструкторов, обучал их. Он формирует и постоянно совершенствует учебную программу. Заботился и заботится о том, чтобы офицеры учились в достойных условиях. Цель подготовки — научить офицеров тому, что поможет им побеждать врага, максимально сохраняя жизнь бойцов. В частности, уметь критически мыслить и анализировать, понимать природу российско-украинской войны, уметь планировать бой и качественно объяснять свои боевые приказы, уважать подчиненных офицеров, сержантов и солдат.

После Школы капитанов в Силах ТрО была создана Школа командиров взводов и курс подготовки сержантов-командиров отделений. И уже более полутысячи командиров-лидеров прошли такую подготовку. Дальше — подготовка командиров батальонов и командиров бригад. И самый важный замысел Сергея Станиславовича — ввести новое качество образования и подготовки военных лидеров для всех Вооруженных сил Украины.

Для таких изменений понадобится еще много усилий и воли. И не только бригадного генерала Собко. Однако он привнес в наш обиход понятие лидера, как «того, кто приумножает силу» и, очевидно, это касается и его самого".





Текст впервые опубликован в журнале NV#3, журнал можно приобрести здесь

