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Зеленский назначил на должности двух чиновников времен Порошенко

Вчера, 16:59
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Зеленский назначил на должности двух чиновников времен Порошенко - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский уволил, а потом назначил на должности двух чиновников, которые работали в период президентства Петра Порошенко.

Речь идет об уполномоченном президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадиме Свириденко и Уполномоченном президента по правам людей с инвалидностью Валерии Сушкевиче.

Соответствующие указы по Свириденко и Сушкевиче опубликованы на сайте президента в четверг, 23 мая.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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