Зеленский назначил на должности двух чиновников времен Порошенко
Вчера, 16:59
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Президент Владимир Зеленский уволил, а потом назначил на должности двух чиновников, которые работали в период президентства Петра Порошенко.
Речь идет об уполномоченном президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадиме Свириденко и Уполномоченном президента по правам людей с инвалидностью Валерии Сушкевиче.
Соответствующие указы по Свириденко и Сушкевиче опубликованы на сайте президента в четверг, 23 мая.