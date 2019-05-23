Зеленский назначил на должности двух чиновников времен Порошенко Вчера, 16:59 5982 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX

Президент Владимир Зеленский уволил, а потом назначил на должности двух чиновников, которые работали в период президентства Петра Порошенко.

Речь идет об уполномоченном президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадиме Свириденко и Уполномоченном президента по правам людей с инвалидностью Валерии Сушкевиче.

Соответствующие указы по Свириденко и Сушкевиче опубликованы на сайте президента в четверг, 23 мая.