Люди Ермака. Все больше важных государственных должностей занимают давние знакомые главы Офиса президента — Bihus.Info 22 ноября, 19:49 Сюжет Журналисты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере шесть человек из окружения Андрея Ермака получили руководящие должности в государстве (Фото:president.gov.ua)

В 2021—2022 годах многие государственные должности высокого уровня заняли давние знакомые главы Офиса президента Андрея Ермака. О них говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Национализация Укрнафты и реакция Ермака на вопрос о назначении в наблюдательный совет его заместителя и бывшей коллеги



В начале расследования журналисты напоминают, что с 6 ноября предприятие Укрнафта стало полностью государственным и принадлежит Минобороны.

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После отчуждения акций Укрнафты, которое государство объяснило военными потребностями, был изменен наблюдательный совет предприятия. Причем из пяти членов наблюдательного совета по меньшей мере двое близки к Ермаку — это юристка Роза Тапанова и советник Ермака Андрей Гота.

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Тапанова избрана в наблюдательный совет от Минобороны. Однако юристкой она работала не в этом ведомстве, а в фирме Ермака ООО Международная юридическая компания, которую он создал в конце 1990-х. Также она вместе с Ермаком, прежде чем он присоединился к политике, создала одноименное акционерное объединение.

Журналисты Bihus.Info спросили Тапанову, как она получила должность в наблюдательном совете Укрнафты. Она пообещала «посмотреть вопрос» и позже с ними связаться, однако этого не сделала.

Андрей Гота — советник Андрея Ермака, а до февраля 2022 года возглавлял кабинет Андрея Ермака.

Bihus.Info приводит его комментарий, в котором он говорит, что вопросы получил, но находится за рулем, и обещает посмотреть их, когда доедет до офиса. Когда ему говорят о том, что вопросы касаются Укрнафты, он говорит: «Я никого не интересовал до этого момента. И здесь на тебе — Укрнафта». Ответа на вопросы журналистов он тоже не дал.

Bihus.Info предложил прокомментировать эти и другие назначения и Андрею Ермаку. После этого Ермак сообщил, что вместо ответа на адресованное персонально ему предложение интервью он опубликует запрос журналистов и передаст его Ставке верховного главнокомандующего. Сами вопросы он тоже оставил без ответа.

Позднее вопросы действительно были опубликованы в Telegram-канале советника Ермака Михаила Подоляка.

«И, конечно, пост сопровождался ложными намеками и манипулятивными обвинениями», — отметили в Bihus.Info.

Журналистка Алиса Юрченко подчеркнула, что Ставка верховного главнокомандующего не имеет никакого отношения к назначениям в Укрнафту и к остальным кадровым вопросам к Ермаку.

Министр обороны Алексей Резников и его заместитель Денис Шарапов

Алексей Резников, который в ноябре 2021 года был назначен главой Минобороны, до этого был юристом и давним знакомым Андрея Ермака.

Как отмечают в Bihus.Info, он не единственный знакомый Ермака в руководстве Минобороны. В апреле 2022 года, через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, заместителем Резникова стал Денис Шарапов — давний бизнес-партнер Андрея Ермака.

Журналисты нашли три частные компании, которые связывают Ермака и Шарапова:

ООО Медийная группа европейского партнерства;

ООО Международное консалтинговое агентство;

ПОГ Медстандарт.

Также они связаны через Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

«Назначение Шарапова состоялось под конкретную идею — завести все оборонные закупки в одни руки», — говорится в расследовании.

Для этого Минобороны 17 июня 2022 года создало отдельное госпредприятие — Агентство оборонных закупок, создание и деятельность которого курирует Шарапов. Отмечается, что в это госпредприятие планируют набрать 151 сотрудника, а по состоянию на сегодня уже набрали 50.

«По замыслу это ГП должно стать единственным агентством, которое будет обеспечивать централизованную закупку товаров, работ и услуг в сфере нацбезопасности и обороны, в частности, будет покупать оружие за счет госбюджета и других источников», — говорится в расследовании.

Что и по каким ценам покупает Агентство оборонных закупок, не объявляется из-за войны. Пока не был обнародован даже ее бюджет.

В Минобороны сообщили лишь, что ее доходы формируются только из собственных контрактов с Минобороны.

«Агентство уже работает, это еще одно предприятие Министерства обороны и выполняет свои задачи. Агентство ни копейки из бюджета не получило. Агентство является поставщиком для Министерства обороны, таким же поставщиком, как другие государственные предприятия, подчиняющиеся Министерству обороны», — рассказал Денис Шарапов журналистам.

И Резников, и Шарапов заверили, что многолетнее партнерство с Ермаком не имело никакого влияния на назначение последнего. Шарапов также утверждал, что уже 10−15 лет говорит с Ермаком только по праздникам и коротко. В то же время, журналисты Bihus.Info выяснили, что еще в начале 2022 года Ермак и Шарапов были соучредителями медицинской общественной организации, владеющей ПОГ Медстандарт. Остаются ли они ими сейчас, проверить нельзя, поскольку реестры закрыли.

Из ООО Международное консалтинговое агентство Ермак и Шарапов вышли одновременно в ноябре 2019 года.

После этого Государственная фискальная служба начала расследование, охватывающее события 2017−2019 годов.

«Налоговики подозревают, что их фирма помогала ряду крупных фармпроизводителей занижать налог на прибыль из-за завышения расходов», — сообщили в Bihus.Info.

В рамках дела расследовали как деятельность медицинской общественной организации, так и предприятия Медстандарт.

«Ермак вопрос по этому расследованию передал комментировать Ставке верховного главнокомандующего, а Денис Шарапов отметил, что комментировать не готов», — говорится в расследовании.

Председатель Совета по господдержке кинематографии Артём Колюбаев

До того, как Артем Колюбаев стал председателем Совета по господдержке кинематографии, раздающего государственные средства на создание украинского кино, их с Ермаком объединяло ООО Ама вижн, созданное в 2018 году. Эта компания сразу выиграла конкурс Минкульта на государственную поддержку фильма собственного производства и получила почти 25 млн грн из бюджета на фильм Щедрик.

Совет по господдержке кинематографии Колюбаев возглавил весной 2021 года.

В комментарии Bihus.Info Колюбаев заявил, что был избран на свой пост на публичном заседании в Министерстве культуры.

«По сути, когда представители разных киноассоциаций и представители индустрии, представители Министерства культуры выбирали претендентов на вступление в Совет государственной поддержки кинематографии. Это транслировалось онлайн, были вопросы, была презентация», — рассказал он.

Совет государственной поддержки кинематографии работает в паре с Госкино, объяснили в Bihus.Іnfo: «Госкино объявляет питчинги и выполняет оргроботу, а Совет во главе с партнером Ермака создает экспертные комиссии, которые выставляют баллы участникам. А потом этот же Совет решает, какие фильмы из отобранных будут созданы за деньги украинских налогоплательщиков, а какие — нет».

В предыдущие годы разные компании Колюбаева получили на создание фильмов от Госкино, Минкульта и Украинского культурного фонда более 90 млн гривен. Конкурсы на 60 из этих 90 млн получены фирмами Колюбаева уже после попадания Ермака на Банковую, отметили в Bihus.Info.

Во время разговора с журналистами Колюбаев заявил, что Ермак не является его бизнес-партнером, поскольку вышел из всех компаний, «когда был назначен на должность еще даже помощника, мне кажется». По его словам, свое назначение в Совет государственной поддержки кинематографии он с Ермаком не обсуждал, поскольку тот очень занят и этот вопрос для него не приоритетен.

«Просто манипулировать большим именем господина Андрея удивительно в этой ситуации. Он не знает и даже мог не знать, что там, когда избирается и точно не отслеживать этот процесс», — заявил Колюбаев.

После избрания Колюбаева в Совет по господдержке кинематографии он вышел из компании Спільна перемога продакшн, основателем которой был. После этого эта компания получила 27 млн грн господдержки, которые пока не были перечислены из-за вторжения России в Украину. Колюбаев не считает это конфликтом интересов.

По словам Колюбаева, с Ермаком он говорил давно и «если и пытался с ним искать контакты, то это только по поводу работы на победу». Также он подчеркнул, что его бывший партнер «являюсь ну очень занятым человеком».

Генпрокурор Андрей Костин

Андрей Костин стал генпрокурором Украины с июля 2022 года.

Ермак знаком с Костиным еще до появления в политике и упоминал в СМИ, что рекомендовал Костина в партию Слуга народа на парламентских выборах 2019 года.

Знакомство с Ермаком подтверждал и Костин.

«Я знал Андрея Ермака много лет до того, как было предложение войти в парламент», — говорил он в одном из интервью.

Став нардепом, Костин попал в трехстороннюю контактную группу в Минске, после чего стал генпрокурором.

«Раньше власти хотели видеть Костина главой Антикоррупционной прокуратуры, которая сопровождает расследование детективов в отношении топ-чиновников. Но Костин не прошел конкурс из-за сомнений независимой комиссии в его добропорядочности», — отметили в Bihus.Info.

В ответ на вопрос, был ли он в Крыму после оккупации, Костин ответил комиссии утвердительно, но добавил, что это было до избрания нардепом.

«Я находился вместе со своей семьей, это касалось личных вопросов, потому что наш семейный врач всю жизнь жила в Симферополе», — заявил он.

Также Костин рассказывал, что 24 года работал адвокатом.

В расследовании отмечается, что Костин «решил не трогать» депутатку от Слуги народа Ирину Алахвердиеву, которая в статусе депутата Рады получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы, указав дарителем человека, у которого нет таких доходов. Соответствующее заявление активистов о вероятном незаконном обогащении Офис генпрокурора проигнорировал.

На предложение прокомментировать расследование Bihus.Info Андрей Костин не ответил.

Глава Нацбанка Андрей Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный тоже имеет историю отношений с Ермаком, отмечается в расследовании.

В 2016 году Ермак и Пышный вместе создали ОО Відчуй, которое занимается помощью людям с нарушением слуха.

Пышный также вошел в рабочую группу Ермака — Макфола, которая занимается продвижением санкций против РФ в мире.

Роза Тапанова и Александр Роднянский в наблюдательном совете Ощадбанка

Бывшая партнер Ермака Роза Тапанова является членом наблюдательного совета не только Укрнафты, но и Ощадбанка, куда была избрана по квоте Кабмина.

Она занимает еще и третью должность — директора Историко-мемориального заповедника Бабий Яр.

Вместе с ней в наблюдательном совете Ощадбанка есть Александр Роднянский, который одновременно является советником Ермака.

«Это младший Роднянский — сын продюсера Роднянского, который жил и работал в России, но с февраля осуждает войну», — уточняется в расследовании.

Роднянский попал в наблюдательный совет Ощадбанка по квоте президента. Он тоже входит в рабочую группу Ермака — Макфола.

Глава Национального фонда Инвестиции Украины Тимофей Милованов и заместительница министра юстиции Ирина Мудрая

Национальный фонд Инвестиции Украины, в собственность которого передали ряд российских активов в Украине, возглавляет Тимофей Милованов, тоже советник Ермака, участник рабочей группы Ермака — Макфола, а также глава наблюдательного совета Укроборонпрома.

За сбор доказательств, необходимых для конфискации российских активов в Украине и передачу их в Антикоррупционный суд в Минюсте, отвечает заместительница министра Ирина Мудрая, назначенная в мае 2022 года.

До Министерства юстиции она работала юристкой в Ощадбанке, где ее руководителем был Андрей Пышный. Мудрая тоже вошла в группу Ермака — Макфола.

Bihus.Info напоминает, что первый иск о взыскании российских активов Минюст подал в конце августа — это были украинские активы российского олигарха Владимира Евтушенкова. По данным СБУ и Службы внешней разведки Украины, его бизнес финансирует войну России против Украины. Суд быстро — уже 1 сентября — принял решение о конфискации в пользу государства украинской недвижимости Евтушенкова и доли в его украинских компаниях.

До 16 ноября это был единственный иск о взыскании активов подсанкционных лиц в Украине, отмечается в расследовании. 16 ноября был подан второй иск — о взыскании активов Виктора Януковича.

В Минюсте заявили Bihus.Info, что доказывать причастность россиян к этим активам долго и сложно, поэтому дедлайн подачи новых исков уже в конце года.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов

Внештатный советник Ермака Руслан Магомедов возглавляет Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Именно эта комиссия после заседания Ставки верховного главнокомандующего забрала акции нескольких предприятий, в частности Укрнафты, у разных собственников и передала их Минобороны, которое возглавляет давний знакомый Ермака Алексей Резников», — отмечается в расследовании.

Член наблюдательного совета Центрэнерго от Фонда госимущества Андрей Гота

Сейчас госпредприятие Центрэнерго, объединяющее несколько государственных ТЭС, скрыло фамилии членов своего наблюдательного совета и руководителей, сообщает Bihus.Info. Однако в архиве можно найти информацию о том, что с сентября 2021 года членом наблюдательного совета предприятия от Фонда госимущества является советник Ермака Андрей Гота, также вошедший в наблюдательный совет Укрнафты.

Журналистка Алиса Юрченко предполагает, что Гота, Тапанова и Ермак не могут дать ответ на вопрос о том, как те же люди из окружения главы ОП попадают на разные руководящие должности, «а значит, так быть не должно было».

Нардепы Николай Тищенко, Андрей Задорожный, Галина Третьякова

Нардеп от партии Слуга народа Николай Тищенко — кум Андрея Ермака, напомнили в Bihus.Info. Об этом в одном из интервью говорил сам Ермак, который назвал Тищенко также своим другом.

Еще один нардеп от Слуги народа Андрей Задорожный — бывший партнер Ермака в ООО Международная фармацевтическая группа.

Нардеп Галина Третьякова тоже относится к людям, которых давно знает глава ОП, отмечается в расследовании.

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В расследовании также говорится, что креатуры Ермака были назначены руководителями нескольких областных администраций, получили должности в КГГА, во главе прокуратуры Киева, в Минкульте.

Также у Ермака дружеские отношения с недавно назначенным главой Фонда госимущества.

Кроме того, много креатуры Ермака в ОП.

«И если посчитать, то получится, что во время полномасштабной войны России против Украины по меньшей мере шесть руководящих должностей во власти из окружения руководителя ОП. … Это означает, что одно должностное лицо в Украине чрезвычайно усиливает свое влияние даже во время войны, что властные полномочия в условиях сокращения прозрачности получают кадры, лояльные одному человеку, чья должность в принципе не предусматривает полномочий контролировать все и вся», — подытожили в Bihus.Info.