«Никаких иллюзий о хороших россиянах». 9 мая оккупантов, первые пешие патрули росгвардейцев и ситуация в городе — интервью с жителем Херсона 9 мая, 20:52 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие РФ (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Впервые с момента появления российских оккупантов на улицах Херсона появились пешие патрули Росгвардии, которые взялись за запугивание местных в поиске якобы «террористов», рассказал Радио НВ Антон Коваленко, житель Херсона.

— Как проходит 9 мая в Херсоне? Что вы смотрели?

— Я в центре города не был, потому что это сейчас неуместно. Но знакомые рассказывают, что очень много блокпостов внутри города. И они расположены не только на главных дорогах, на главных улицах, как это обычно делается, но и на таких себе второстепенных дорогах, чтобы люди обходили блокпосты. И кстати, говорят, что появились впервые со времен пребывания здесь россиян пешие патрули. Это трое, четверо, пять человек росгвардейцев, которые ходят по улицам, подходят в основном к мужчинам в возрасте до 50 лет, требуют документы, телефон для проверки. И знакомая говорила, что видела, как этот патруль требовал от мужчин раздеваться по пояс, искали там какие-то татуировки Правого сектора или еще что-то. По-видимому, они считали, что человек пойдет совершать теракт с татуировкой Степана Бандеры на груди.

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— Сегодня сообщалось о том, что в Херсоне были слышны взрывы. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Можете ли вы оценить, что происходит? Слышали ли вы такие взрывы?

— Очень слышал. Потому что в микрорайоне ХБК, где я живу, возле Днепровского рынка, было очень хорошо это слышно. Было несколько взрывов. Потом появилось сообщение в соцсетях, что российские СМИ сообщили, что вроде бы было несколько залпов из РСЗО или еще из чего-то. По Херсону было несколько залпов из РСЗО, которые якобы ПВО обезвредили. Но люди также писали в соцсетях, что видели в микрорайоне Таврический утром машину РСЗО, и, видимо, это действительно был спектакль для пропагандистов.

— О чем вообще люди говорят в городе?

— Люди говорят о разном, люди очень озабочены будущим, люди очень озабочены еще неопределенностью. Люди не знают, что будет дальше. Ибо немало противоречивой информации по освобождению Херсона. Могу сказать о моих знакомых, которых высказывание Арестовича в его разговоре с господином Фейгиным, с грубой бранью, которую я не хочу повторять в эфире, наверное, вы знаете, это очень…

— Арестович там многое говорит. Что вы имеете в виду?

— Если применить эфимизм, что «провтыкали Херсонщину».

— Да, там был вопрос о том, как так случилось, что были разминированы эти пути на Чонгар и так далее. И он ответил, так что это была, мягко говоря, небрежность. Известно ли вам о перерегистрации бизнесов, которую требуют оккупанты?

— Это очень смешно, никакой структуры перерегистрации бизнеса в Херсоне нет. Более того, у них сейчас безумный кадровый кризис. Людей нет. Насколько мне известно, люди, работавшие в разных службах, налоговая и другие, в большинстве своем уехали из города. Я знаю, что уехало немало экс-работников горисполкома. Выехало немало работников облгосадминистрации, районных советов. Я сомневаюсь, что они смогут из местных кадров сформировать какие-то налоговые структуры или какие-нибудь надзорные или контролирующие органы. Для них это просто невозможно.

— Вы уже говорили о том, что люди обеспокоены. Мы журналисты, медиа, постоянно говорим о Херсонщине, и мы уверены в том, что она будет освобождена. Какие мнения на этот счет?

— Насколько мне известно, люди очень хотят освобождения Херсона, но вместе с этим очень боятся, что город может постигнуть судьба Николаева, Одессы, не дай Бог, Мариуполя…

— Что будет обстреливаться?

— Да. Люди этого очень боятся. По крайней мере, мои знакомые много говорят о том, что россияне могут отойти за Днепр, взорвать мосты. И с левого берега Днепра бить по городу.

— Что касается того, как себя ведут сейчас оккупанты? Вы уже говорили о том, что появились эти группы, останавливающие мужчин до 50 лет. А что еще известно? Что они делают в городе?

— Информация об их поведении противоречива. Известно, что несколько недель назад, кстати, в моем микрорайоне ХБК был убит молодой человек только за то, что увидел блокпост или просто россиянина, не желал с ними встречаться, резко повернул в другую сторону, они его начали звать, он начал от них бежать, по нему начали стрелять. Мужчина был тяжело ранен, попал в больницу, где умер от большой потери крови. Поэтому я думаю, что никаких иллюзий относительно хороших россиян у людей нет сегодня. По крайней мере, после Бучи, Ирпеня и других случаев. Да и по Херсону есть немало таких мелких случаев, когда россияне приходят в магазин, берут товары и уходят, не рассчитываясь. Но иногда люди говорят, что рассчитываются и гривнями. Но как они получили эти гривни, еще большой вопрос.

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