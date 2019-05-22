Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Питер Дикинсон
Войны памяти. Как Зеленскому объединить украинцев?
Чарльз Тэннок
Кризис в Австрии. Как Путин управляет Европой
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Люблю то, чем занимаюсь: Зеркаль остается замглавы МИД

Вчера, 18:19
1510
Цей матеріал також доступний українською
Люблю то, чем занимаюсь: Зеркаль остается замглавы МИД - фото

Lana Zerkal/Facebook

Елена Зеркаль

Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в настоящее время она остается в этой должности и надеется продолжить свою работу.

Об этом дипломат написала в Facebook.

«Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились — заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции», — сказала она.

По словам Зеркаль, она очень любит то, чем занималась, занимается и, надеется, дальше будет заниматься.

Ранее на сайте президента Украины появился указ о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АП. Позже он был удален.

21 мая Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Теги:   Администрация президента Украины МИД Украины Елена Зеркаль

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 13:11

img
Зеленский ведет Украину к конституционному кризису и должен за это ответить — Парубий
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП
Политика

Вчера, 06:21

img
Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36803
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28351
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27053