Люблю то, чем занимаюсь: Зеркаль остается замглавы МИД Вчера, 18:19 1510 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal/Facebook Елена Зеркаль Lana Zerkal/Facebook

Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в настоящее время она остается в этой должности и надеется продолжить свою работу.

Об этом дипломат написала в Facebook.

«Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились — заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции», — сказала она.

По словам Зеркаль, она очень любит то, чем занималась, занимается и, надеется, дальше будет заниматься.

Ранее на сайте президента Украины появился указ о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АП. Позже он был удален.

21 мая Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.