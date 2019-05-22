Люблю то, чем занимаюсь: Зеркаль остается замглавы МИД
Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в настоящее время она остается в этой должности и надеется продолжить свою работу.
Об этом дипломат написала в Facebook.
«Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились — заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции», — сказала она.
По словам Зеркаль, она очень любит то, чем занималась, занимается и, надеется, дальше будет заниматься.
Ранее на сайте президента Украины появился указ о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АП. Позже он был удален.
21 мая Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.