Ляшко приехал на консультацию к Зеленскому на велосипеде — видео Сегодня, 11:51 1350 Цей матеріал також доступний українською Катерина Пешко / Радио НВ Подъехав к АП, Ляшко поинтересовался, где находится стоянка для велосипедов Катерина Пешко / Радио НВ

Во вторник, 21 мая, народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.

Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook журналист НВ Кристина Бердинских.

Держа в одной руке Конституцию Украины и какие-то бумаги, нардеп подъехал к Администрации президента и поинтересовался у находившихся там журналистов, есть ли где-то рядом стоянка для велосипедов.

Отметим, что после этого у Ляшко возник конфликт с охраной АП из-за прямой видеотрансляции, которую он вел через свой смартфон.

В связи с этим нардеп некоторое время не мог попасть на консультацию председателей фракций Верховной Рады с президентом Зеленским.