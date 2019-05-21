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Ляшко приехал на консультацию к Зеленскому на велосипеде — видео

Сегодня, 11:51
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Ляшко приехал на консультацию к Зеленскому на велосипеде — видео - фото

Катерина Пешко / Радио НВ

Подъехав к АП, Ляшко поинтересовался, где находится стоянка для велосипедов

Во вторник, 21 мая, народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.

Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook журналист НВ Кристина Бердинских.

Держа в одной руке Конституцию Украины и какие-то бумаги, нардеп подъехал к Администрации президента и поинтересовался у находившихся там журналистов, есть ли где-то рядом стоянка для велосипедов.

Отметим, что после этого у Ляшко возник конфликт с охраной АП из-за прямой видеотрансляции, которую он вел через свой смартфон.

В связи с этим нардеп некоторое время не мог попасть на консультацию председателей фракций Верховной Рады с президентом Зеленским.

Теги:   Парламентские выборы Велосипед Владимир Зеленский Олег Ляшко

Спецтема   Выборы в Раду

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