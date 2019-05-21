Ляшко приехал на консультацию к Зеленскому на велосипеде — видео
Во вторник, 21 мая, народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.
Соответствующее
видео опубликовала у себя в Facebook журналист НВ Кристина Бердинских.
Держа в одной
руке Конституцию Украины и какие-то бумаги, нардеп подъехал к Администрации
президента и поинтересовался у находившихся там журналистов, есть ли где-то
рядом стоянка для велосипедов.
Отметим, что
после этого у Ляшко возник конфликт с охраной АП из-за прямой видеотрансляции,
которую он вел через свой смартфон.
В связи с этим нардеп
некоторое время не мог попасть на консультацию председателей фракций Верховной
Рады с президентом Зеленским.