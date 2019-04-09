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Ляшко отказался поддерживать Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Сегодня, 12:50
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Ляшко отказался поддерживать Порошенко и Зеленского во втором туре выборов - фото

Олег Ляшко/Facebook

Ляшко объяснил свою позицию

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не будет поддерживать нынешнего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов. 

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина.

"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - сказал он.

Политик объяснил такое решение тем, что кандидаты в президенты соревнуются не программами и идеями, а анализами.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

За Ляшко проголосовали 5,48% украинцев.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

 

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Ляшко

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