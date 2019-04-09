Ляшко отказался поддерживать Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не будет поддерживать нынешнего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов.
Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина.
"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - сказал он.
Политик объяснил такое решение тем, что кандидаты в президенты соревнуются не программами и идеями, а анализами.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
За Ляшко проголосовали 5,48% украинцев.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.