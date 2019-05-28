Львовский облсовет призвал Зеленского полностью отказаться от русского языка Вчера, 16:04 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Владимир Зеленский пресс-служба президента

Львовский областной совет напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о его обязанности использовать украинский язык во время публичных выступлений.

Соответствующее обращение о недопущении игнорирования статуса государственного языка было принято на заседании во вторник, 28 мая.

В документе указано, что положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения - во время публичных выступлений, в комментариях и интервью.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора», - говорится в обращении.

«Учитывая очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком», - добавили львовские депутаты.

Кроме того, депутаты Львовского облсовета обратились к Верховной Раде и президенту о недопустимости вынесения на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.