Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк Сегодня, 03:25 6 Цей матеріал також доступний українською Луценко пока не готов назвать фамилию

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что знает фамилию человека, который заказал нападение на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом он заявил о интервью 5 каналу.

"Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - заявил Луценко.

Недавно юрист Маси Найем подал в Государственное бюро расследований заявление на главу ГПУ Юрия Луценко за разглашение сведений досудебного расследования по делу Катерины Гандзюк.

Речь идет о заявлении Луценко о том, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту. По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин, и ранее он уже был судим за организацию убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти:полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.