Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Питер Сантенелло
Как приучить себя к дисциплине
Андрей Пышный
Мыслить ясно
Юрий Андрухович
Быть победителем
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять

Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Сегодня, 03:25
6
Цей матеріал також доступний українською

Луценко пока не готов назвать фамилию

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что знает фамилию человека, который заказал нападение на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом он заявил о интервью 5 каналу.

"Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - заявил Луценко.

Недавно юрист Маси Найем подал в Государственное бюро расследований заявление на главу ГПУ Юрия Луценко за разглашение сведений досудебного расследования по делу Катерины Гандзюк.

Речь идет о заявлении Луценко о том, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту. По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин, и ранее он уже был судим за организацию убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти:полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Теги:   Екатерина Гандзюк Юрий Луценко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Политика

Сегодня, 03:25

Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Страны

Сегодня, 02:37

В штате Мичиган разбился самолет
Страны

Сегодня, 01:55

Количество протестующих "желтых жилетов" во Франции не превысило 10 тысяч человек

ТОП-3 мнений

Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Апокалипсиса в 2019 году не будет
7936
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
6722
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Новый год! Прогноз на 2019
4733
Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
14217
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
13500
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
12700
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
39938
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22590
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16979

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться