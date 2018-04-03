Луценко выполнил просьбу Холодницкого о смене подследственности его дела

Глава ГПУ Юрий Луценко изменил подследственность уголовного производства в рамках которого в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого проводятся следственные действия.
Об этом заявила спикер генпрокурора Лариса Сарган, передает Интерфакс-Украина.
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Ранее Холодницкий выразил опасения в предвзятости со стороны департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.
"Была попытка провести следственные действия - в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - пояснил глава САП.
В связи с этим он отметил, что пока не решен вопрос подследственности, он не буду принимать участие в следственных действиях.
"Для объективности непредвзятости расследования генпрокурор изменил подследственность", - сообщила во вторник, 3 апреля, Сарган.
Напомним, 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.
После этого стало известно, что прослушивания вели Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура.
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Позже в ГПУ подтвердили, что проводят следственные действия, в которых фигурирует Холодницкий.
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