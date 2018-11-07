07 ноября 2018, среда

Луценко внес представление в Раду на снятие неприкосновенности с нардепа Березкина

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Сына Березкина подозревают в хищениях
Фото: comments.ua

Сына Березкина подозревают в хищениях

Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с народного депутата из группы Воля народа Станислава Березкина.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, поданы представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание меры пресечения в виде ареста парламентария.

Сарган добавила, что представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Напомним, по данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом Ощадбанка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита.

Займ предназначался для "покупки семян подсолнуха", однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

По подозрению в присвоении $20 млн госбанка детективы НАБУ задержали десятерых человек. Им избрали меры пресечения с возможностью выйти под залог.

Среди росвободившихся из-под стражи был сын народного депутата Станислава Березкина, бывший акционер группы компаний Креатив Максим Березкин. Сумма его залога составляла 5 млн грн.

 

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