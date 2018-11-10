Луценко: В деле Гандзюк не будет так, как у Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк будет эффективнее, чем журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил в эфире Прямого в ток-шоу Эхо Украины.

Луценко отметил, что расследования убийств Шеремета и Гандзюк имеют очень много различий.

"По делу Кати Гандзюк установлены конкретные четыре исполнители и организатор. Надеемся, что мы выйдем и на заказчика - для этого есть много оснований и возможностей. В деле Шеремета - действительно, я признаю - вся правоохранительная система не дала пока результата", - заявил генпрокурор.

Он также надеется, что несмотря на то, что уголовное процессуальное законодательство предусматривает возможность годами расследовать подобные дела, Служба безопасности Украины сможет установить заказчика в гораздо более короткий срок.

Ранее Луценко заявлял, что следствие выдвинуло 12 версий о заказчиках убийства активистки Екатерины Гандзюк, но основными являются три.

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Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки.

В ЕС призвали отдать под суд причастных к её смерти.

Гандзюк похоронили в Херсоне.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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