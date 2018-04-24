Луценко уточнила, кого именно из жителей оккупированных территорий смогут лишить гражданства Украины

Лишать гражданства Украины будут лиц, которые воспользовались определенными возможностями со стороны оккупантов добровольно

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко уточнила, кого именно из жителей оккупированного Крыма и Донбасса смогут лишить гражданства Украины.

По словам Луценко, президентский законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины", не предусматривает лишение гражданства для тех лиц, кто участвовал в выборах или служил в армии другой страны по принуждению.

"Наши граждане, которые были вынуждены совершить те или иные действия на оккупированной территории для того, чтобы сохранить жизнь, чтобы не попасть в тюрьму, чтобы иметь возможность кормить семью, были вынуждены принимать участие в референдуме под дулами автоматов или их принудили служить в российской армии или в "ЛНР" или в "ДНР"...не будут лишаться гражданства Украины", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

Она добавила, что предусматривается лишать гражданства Украины лиц, "которые, воспользовавшись определенными возможностями, принимают участие в выборах другой страны, или служат в армии другой страны добровольно".

"Ответственность для украинских граждан, которые...делали это добровольно, будет наступать с момента, когда этот закон вступит в действие", - подчеркнула Луценко.

Ответственность будет предусматриваться также для тех, "кто организовывал принудительное приобретение гражданства другой страны или принудительное участие в референдумах, выборах, или службу в Вооруженных силах другой страны".

Представитель президента в парламенте добавила, что в законопроекте не говорится об уголовной ответственности" за соответствующие правонарушения, говорится лишь о лишении гражданства граждан Украины.

Напомним, что соответсвующий президентский законопроект №8297 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" был внесен в парламент 19 апреля.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.

Также Россия инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.