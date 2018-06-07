Луценко: Следствие не исключает утечки "списка 47" из страны, где находится заказчик убийств

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что утечка "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно отслежены", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

Ранее издание Страна.ua опубликовало список из 47-ми журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения. Издание со ссылкой на "источник в СБУ" заявило, что этот список организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

В СБУ сообщили, что не передавали в СМИ список из 47-ми журналистов и блогеров, а затем открыли уголовное производство из-за публикации списка.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко не исключил, что этот список журналистам интернет-издания могли передать представители российских спецслужб.

Имена 47-ми потенциальных жертв, на которых планировалось покушение, удалось установить в ходе спецоперации СБУ с имитацией "убийства" российского журналиста Бабченко. В основном, это известные украинские и бывшие российские журналисты.

6 июля, в пресс-центре СБУ подтвердили журналистам BBC News, что обнародованный в СМИ список 47-ми журналистов и блоггеров полностью соответствует перечню потенциальных жертв терактов, который изъяли в результате спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко.