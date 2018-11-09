Луценко рассказал об "остром разговоре" с Порошенко из-за заявления об отставке

Президент Украины Петр Порошенко негативно воспринял заявление об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко, заявил глава Генпрокуратуры в эфире телеканала 1+1.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Напомним, 6 ноября во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.

Генеральный прокурор Украины может быть уволен с должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.