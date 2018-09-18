Луценко просит Раду снять неприкосновенность с Вилкула, Колесникова и Дунаева

Генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес представление на трох народных депутатов - Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все из Оппозиционного блока).

Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Регламентный комитет ВР рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа Александра Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете.

Напомним, в мае Луценко подписал представление на снятие неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева из фракции Оппоблока.

Дунаева подозревают во внесении в декларацию ложных данных.

В 2014 году Дунаев вместе с Александром Ефремовым и другими бывшими регионалами участвовал в сепаратистском митинге в Луганске, после которого облсовет принял незаконное решение о проведении так называемого "референдума" о выходе области из состава Украины.

19 июня стало известно, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларирования недостоверной информации народным депутатом от фракции Оппозиционный блок Александром Вилкулом.

Детективы установили, что Вилкул в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области. Недвижимость записана на его тещу Марию Кондратюк. Дом после приобретения в декабре 2006 года передали в ипотеку Альфа-Банку на сумму 900 тысяч долларов. Теща Вилкула сама не зарегистрирована в Козине. Также женщина получает доходы от ООО Метинвест Холдинг, является основательницей криворожского ООО Редакция газеты Пульс Новости, факты, комментарии.