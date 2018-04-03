Луценко пообещала замену провалившимся законопроектам об отмене е-деклараций для общественных активистов

Для разработки нового проекта закона об отмене е-декларирования для антикоррупционеров будет создана рабочая группа, сказала Луценко

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что будет создана рабочая группа для разработки нового законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов.

По словам Луценко, проект будет предусматривать "прозрачную отчетность" для общественных организаций, сообщает Украинская правда.

"Вскоре при президенте Украины будет создана рабочая группа, которая подготовит новый законопроект об отмене е-декларирования для активистов. За основу будет взят имеющийся президентский законопроект. Кроме того, будут учтены замечания Венецианской комиссии", - сказала она.

Луценко предположила, что эту идею поддержат также международные партнеры Украины, оказывают финансовую поддержку и хотят иметь уверенность, что деньги используются корректно.

Луценко напомнила, что президент внес свой законопроект восемь месяцев назад, однако ни одна фракция, кроме БПП, его не поддержала.

Она добавила, что фракция БПП специально собиралась накануне и еще раз принял решение поддержать президентский законопроект и не поддерживать законопроект Тимошенко.

На вопрос журналистов, почему в таком случае 45 из 135 депутатов фракции БПП не проголосовали за президентский законопроект, Луценко ответила: "Позиция фракции была голосовать за президентский законопроект. Я думаю, что надо спрашивать персонально у каждого депутата, почему они не определились".

Напомним, Верховная Рада не поддержала в первом чтении оба законопроекта об отмене для общественных активистов е-декларирования, после чего, спикер предложил их отправить на доработку в профильный комитет, однако с этим предложением народные депутаты тоже не согласились.